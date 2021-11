Donkey Kong: un film sulla serie in arrivo?

Secondo un sito un film su Donkey Kong sarebbe già in fase di produzione con la collaborazione di Nintendo e l’attore Seth Rogen

Un sito di notizie riguardanti il mondo cinematografico ritenuto piuttosto affidabile ha riportato nelle ultime ore che un film di Donkey Kong è entrato in produzione e che l’attore Seth Rogen – che darà la voce a DK nel film di Super Mario del prossimo anno – si sarebbe proposto come prima doppiatore. Il portale suddetto non ha fornito ulteriori dettagli, ma è stata avanzata l’ipotesi che i membri del cast della pellicola su Super Mario potrebbero potenzialmente unirsi al film. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Donkey Kong: non solo film, molto altro ancora avrà come protagonista il gorilla di Nintendo

L’ultimo rapporto del sito Giant Freakin Robot potrebbe confermare le affermazioni fatte all’inizio di quest’anno secondo cui Nintendo sta pianificando una grande spinta per il franchise di Donkey Kong, incluso un nuovo gioco, un film e un’attrazione nel parco a tema.

Zippo, insider di Nintendo storicamente affidabile, ha affermato a maggio che il franchise di Donkey Kong sarebbe stato il prossimo obiettivo di Nintendo per l’espansione extra-videoludica:

Donkey Kong e compagnia non stanno solo ricevendo un nuovo gioco, stanno ricevendo un film… una grande espansione del parco a tema, merchandising, ecc. Questo nuovo gioco non è solo una tantum, DK viene preso di nuovo sul serio dalla grande N, e questa dovrebbe essere una buona notizia per i fan di tutto il mondo.

Pochi mesi dopo il post di Zippo – e dopo anni di speculazioni – Nintendo e Universal hanno annunciato ufficialmente che stanno realizzando un’espansione di Donkey Kong nel parco a tema Super Nintendo World di Osaka, in Giappone.

Il mondo di Donkey Kong nel parco della Grande “N” verrà aperto nel 2024 e includerà montagne russe basate sui giochi DKC, oltre a elementi interattivi e prodotti e cibo a tema.

“Sono molto felice di essere in grado di rendere il mondo di Donkey Kong realtà”, ha dichiarato il creatore di Mario, Shigeru Miyamoto, in una dichiarazione all’epoca. “Non vedo l’ora di creare un’emozionante esperienza di Donkey Kong con il fantastico team di Universal. Ci vorrà del tempo prima che sia completato, ma sarà un’area unica non solo per le persone che hanno familiarità con i giochi di Donkey Kong, ma per tutti gli ospiti”.

Il film d’animazione di Super Mario uscirà il 21 dicembre 2022, con l’attore Chris Pratt che doppierà il baffuto idraulico. Inoltre, Anya Taylor-Joy (Queen’s Gambit) è stata scritturata come Principessa Peach, Charlie Day (Horrible Bosses) come Luigi e Jack Black come Bowser. Il comico Fred Armisen darà la voce a Cranky Kong. Il gioco arcade originale di Donkey Kong ha compiuto 40 anni quest’estate, con poca o nessuna fanfara da parte dei suoi creatori.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.