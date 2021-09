Andiamo alla scoperta di Blackview BV6600 Pro, il telefono rugged con fotocamera termica più conveniente al mondo. Quali sono le sue caratteristiche?

Ti sei mai chiesto se puoi acquistare un telefono con fotocamera termica per soli $ 239,99? Ora questa possibilità è realtà con il nuovo Blackview BV6600 Pro in arrivo sul mercato. Incorporando la tecnologia di imaging termico di livello mondiale di FLIR e una gigantesca batteria da 8580 mAh, Blackview BV6600 Pro è il telefono per lavoro definitivo che ti consente di esplorare un enorme divertimento in un modo completamente nuovo mentre si esibisce come un solido strumento di risoluzione dei problemi per un’ampia gamma di possibilità.

Blackview BV6600 Pro con la termocamera di FLIR

Blackview BV6600 Pro è il terzo telefono con una termocamera FLIR integrata di Blackview, che sfrutta il successo dei predecessori con prezzi molto più convenienti per consentire a più persone di accedere alla tecnologia termica di fascia alta senza svuotare il portafoglio.

Alimentato da una bestia con batteria da 8580 mAh

Inoltre, il BV6600 Pro è dotato di una batteria molto più grande con una capacità di 8580 mAh, che è del 53% superiore alla capacità media, quindi la durata della batteria è piuttosto impressionante con un tempo di standby fino a 430 ore con 4G/WiFi attivo e tempo di navigazione delle pagine web fino a 22 ore. La batteria di lunga durata ti offre molti vantaggi in quanto supporta le tue comunicazioni, la navigazione, i giochi, lo stile di vita all’aperto, le riprese di immagini termiche e gli aggiornamenti dei social media senza bisogno di fermarti per più energia.

Come i predecessori, Blackview BV6600 Pro è dotato di una termocamera FLIR Lepton integrata, che consente di vedere e misurare il calore. La termocamera include la tecnologia MSX® di FLIR, che unisce immagini termiche e visibili per ottenere il più alto livello di dettagli e informazioni dell’immagine del settore. Include anche l’applicazione MyFLIR che consente analisi dettagliate delle immagini e reportistica direttamente dal telefono.

Utili applicazioni della fotocamera termica di Blackview BV6600 Pro

Per chi non lo sapesse, rimarrai totalmente sbalordito dalla termocamera del BV6600 Pro in quanto ti offre nuovi ed entusiasmanti modi di vedere il mondo. Tutto ciò con cui pensi di essere abbastanza familiare, devi ripensarci, poiché tutti appaiono in una forma nuova di zecca sotto la termocamera. Questo perché l’immagine termica si forma completamente in base al calore dissipato dall’oggetto, anziché al colore visibile.

Poiché la termocamera è integrata nel telefono, tutto ciò che acquisisci può essere immediatamente condiviso e trasmesso in streaming sui social media. Con questa visione aliena, può essere un’aggiunta entusiasmante al tuo stile di vita sui social media.



Quando viene utilizzato in usi più pratici, il valore dell’imaging termico del BV6600 Pro è enorme, dal rilevamento di problemi elettrici e meccanici automobilistici all’assicurare un riscaldamento, raffreddamento e ventilazione efficienti del sistema HVAC. Rilevando anomalie solitamente invisibili a occhio nudo, consente di intraprendere azioni correttive prima che si verifichino costosi guasti del sistema. Rispetto ad altri strumenti di manutenzione predittiva o sistemi di ispezione, l’imaging termico è non invasivo, senza contatto e non distruttivo, quindi non causerà alcun danno all’utente: i vantaggi sono evidenti.

Per gli appassionati di outdoor, la termocamera del BV6600 Pro è utile per migliorare la sicurezza personale. Ad esempio, può aiutare a evitare il pericolo rilevando la fauna selvatica e trovare i membri del gruppo persi, anche nella notte più buia, e tutto il resto.

Design robusto di livello militare

Un’altra caratteristica killer del BV6600 Pro è la sua robustezza. Con un design robusto di livello militare, è costruito per resistere. In genere, sopravvive a cadute, cadute in acqua e coperte di polvere o sabbia. Questa è una grande risorsa per le persone che lavorano nei cantieri, o amano l’arrampicata su roccia o il kayak, o sono semplicemente goffe e tendono a rompere i telefoni. Il BV6600 Pro resisterà alla prova del tempo.

Le specifiche di Blackview BV6600 Pro

Oltre alle forti caratteristiche sopra menzionate, il BV6600 Pro, come telefono termico economico, ha specifiche decenti nelle prestazioni, tra cui:

Display HD+ da 5,7 pollici

Processore octa-core MediaTek Helio P35

4 GB di RAM 64 GB di ROM

Fotocamera posteriore Samsung® da 16 MP

Sensore di impronte digitali e pulsante di accensione Tasto 2 in 1

GPS e GLONASS e Beidou e Galileo

NFC multifunzione

Bande LTE globali

Doppio 4G VoLTE

Sistema operativo Doke 2.0, basato su Android 11

Dove acquistarlo?

Con una vendita in anteprima il 22 settembre, il BV6600 Pro ha un’offerta anticipata sul tavolo per offrire uno sconto di $ 160 – ottieni uno per soli $ 239,99 – fino al 5 ottobre PT. Fare clic qui per acquistarne uno e per saperne di più sulle applicazioni di imaging termico che aprono gli occhi e sono utili. Se sei interessato solo a un telefono robusto a batteria grande, fai clic qui per visualizzare la sua versione non termica, BV6600E, che ha anche un’offerta anticipata in questo momento: acquistane uno a soli $ 109,99, $ 90 di sconto sul prezzo originale di $ 199,99 — sarà chiuso lo stesso giorno con l’offerta di BV6600 Pro. In alternativa il prodotto è disponibile nello store ufficiale su AliExpress.