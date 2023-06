United North of England Eleven: conoscete il cricket?

Questa è la storia dello United North of England Eleven, una squadra che fece la storia del cricket nella seconda metà dell’800

L'United North of England Eleven (UNEE) è stata una squadra di cricket che ha giocato tra la metà e la fine del XIX secolo.

Ma torniamo alla nostra storia. La squadra era composta dai migliori giocatori di cricket delle contee settentrionali dell’Inghilterra. Fu formata in risposta al dominio delle contee meridionali e delle squadre londinesi nel cricket inglese dell’epoca.

United North of England Eleven: creata per essere imbattibile

L'UNEE giocò la sua prima partita nel 1859 e si guadagnò rapidamente la reputazione di squadra forte e talentuosa. Nel corso degli anni, la squadra ha giocato una serie di partite contro vari avversari, tra cui altre squadre regionali e squadre itineranti di tutto il mondo.

Una delle partite più famose giocate dallo United North of England Eleven è stata quella contro l'All-England Eleven nel 1861. La partita si svolse al Prince's Cricket Ground di Sheffield e fu seguita da una folla di circa 20.000 persone. L'UNEE riuscì a vincere la partita per cinque wicket, grazie soprattutto alle prestazioni del suo giocatore di punta, George Parr.

George Parr è stato un prolifico battitore che ha giocato per l’UNEE per gran parte della sua esistenza. Era noto per cose come:

il suo potente gioco di corsa;

la sua capacità di dominare i lanciatori

e per essere un giocatore complessivamente fantastico.

In generale, era considerato da molti uno dei migliori giocatori di cricket del suo tempo.

I problemi e lo scioglimento

Nonostante il successo, lo United North of England Eleven affrontò una serie di sfide durante la sua esistenza. Una delle sfide più grandi era la mancanza di fondi e di sostegno finanziario, in particolare rispetto alle contee meridionali e alle squadre con sede a Londra. Ciò significa che l'UNEE spesso faticava ad attirare i migliori giocatori e doveva fare affidamento su un piccolo gruppo di individui di talento.

L'UNEE disputò la sua ultima partita nel 1880 e fu assorbita dallo Yorkshire County Cricket Club nel 1890. Nonostante la sua esistenza relativamente breve, l'UNEE ha svolto un ruolo importante nello sviluppo del cricket in Inghilterra. Ha anche contribuito a stabilire la reputazione del cricket del nord come una forza da tenere in considerazione.