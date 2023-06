Jabra Elite: le Summer Vibes non vanno solo vissute ma ascoltate

L’estate si avvicina e con essa anche la voglia di evadere dalla routine rifugiandosi in alcuni momenti speciali da vivere con le Jabra Elite

State programmando le vacanze estive con la famiglia? Non siete i soli. I viaggi con i figli sono una parte importante della crescita. Tuttavia, questo non significa che funzioni tutto a meraviglia. Che si tratti di litigare per chi prende il posto al finestrino, o di cantare a squarciagola i brani preferiti delle vacanze in spiaggia, ognuno ha bisogno dei suoi spazi per evadere un attimo e godersi se stesso in un momento di totale relax, accompagnato magari da una colonna sonora che ci faccia sentire a nostro agio. Jabra ha la soluzione che fa al caso di tutti, grazie alla gamma Elite dei suoi auricolari. Scopriamoli insieme.

Ad ogni persona i suoi Jabra Elite

Gli Elite 4, ultimi nati, sono essenziali per i lunghi viaggi, poiché offrono fino a 22 ore di autonomia con la custodia di ricarica e l’Active Noise Cancellation attivo. Sia che stiate ascoltando la vostra playlist estiva, sia che stiate discutendo per chi si aggiudica il cuscino da viaggio, questi auricolari true wireless con cancellazione di rumore e ad accoppiamento rapido saranno perfetti compagni di viaggio e si inseriranno perfettamente tra i dispositivi per non farvi perdere mai un momento di svago e relax.

Dotati della tecnologia della cancellazione attiva del rumore, gli Elite 4 Active sono ideali per bloccare i suoni che distraggono quando si è in movimento o ci si sta allenando. Questi sono anche molto resistenti. Realizzati con una vestibilità sicura e con un grado di protezione IP57, gli Elite 4 Active sono protetti da eventuali danni causati dall’acqua, indipendentemente dalla sudorazione tipica della stagione calda. Utilizzando l’applicazione Jabra Sound+, è possibile regolare l’equalizzatore in base alle proprie preferenze.

Con la riproduzione di Spotify Tap, è possibile accedere alla musica che amate senza doverla controllare dal telefono. Dispongono anche della tecnologia HearThrough. Per garantire la vostra sicurezza e un ascolto consapevole della musica, la tecnologia utilizza i microfoni integrati per captare i rumori più importanti che nascono intorno a voi e riprodurli negli auricolari. Sono i perfetti compagni per chi voglia mantenersi in forma durante le vacanze.

Uscite dalla frenesia del quotidiano e calatevi in modalità “zen” per le vacanze con gli Elite 5 e il loro sistema ibrido di cancellazione attiva del rumore. Grazie alla tecnologia a 6 microfoni e alla riduzione del rumore, potrete effettuare chiamate di alta qualità senza preoccuparvi delle interferenze da parte di chi vi circonda. È inoltre possibile rimanere connessi con 2 dispositivi contemporaneamente grazie alla connettività Bluetooth Multipoint e alla facilità di accoppiamento con Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair.

È poi possibile accedere ad Alexa o a Google Assistant a mani libere. Con un’autonomia di riproduzione fino a 7 ore – e fino a 28 ore con la custodia di ricarica wireless certificata Qi – le vostre cuffie dureranno più a lungo del vostro viaggio. Gli auricolari vantano anche una resistenza alla polvere e all’acqua con grado di protezione IP55, che li tutela da tutto ciò che il movimento genera durante l’estate.

Gli Elite 7 Active con tecnologia ShakeGrip sono stati progettati per garantire la massima sicurezza, senza il timore che cadano. Quindi, a prescindere dalle asperità del viaggio, rimarranno al loro posto. Il design si adatta perfettamente all’orecchio, formando un sigillo stretto ma confortevole e garantendo un isolamento acustico ancora migliore. Per i viaggi più rumorosi, gli Elite 7 Active sono dotati di ANC regolabile, il che significa che i livelli di cancellazione possono essere impostati in base alle proprie preferenze utilizzando l’app Jabra Sound+, bloccando i suoni esterni e garantendo un’esperienza musicale potente.

Gli Elite 7 Pro sono perfetti per chi si muove tra il lavoro e la vita privata. Il Bluetooth Multipoint garantisce un utilizzo multi-task da professionisti, passando senza problemi da un dispositivo all’altro. È inoltre possibile bloccare facilmente i rumori indesiderati grazie alla cancellazione attiva del rumore regolabile e alla vestibilità ergonomica con isolamento acustico.

Che si tratti di telefonate, o di musica motivazionale, un suono eccellente non è nulla senza un grande comfort. Con gli Elite 7 Pro avrete a disposizione funzioni intelligenti, ma in dimensioni ridotte, con una vestibilità intrauricolare ridisegnata e prese d’aria per lo scarico della pressione in funzione della frequenza, per il massimo comfort. Il design EarGel ottimizzato anatomicamente incorpora una punta più affusolata e arrotondata, per una vestibilità che si adatta perfettamente alle orecchie.

Ognuno potrà quindi trovare gli auricolari che più si addicono al suo stile! Cosa ne pensate di questi dispositivi? Fateci sapere la vostra nei commenti.