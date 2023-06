Jeremy Renner: pronto a tornare in casa Marvel

Riapparso recentemente in pubblico; il noto attore Jeremy Renner si dimostra ottimista sul futuro ritorno in casa Marvel. Ecco tutti i dettagli

Dopo un inizio burrascoso a seguito del complicato incidente; il noto attore Jeremy Renner (a tutti noto per il ruolo Occhio di Falco), si dimostra ottimista per un pronto ritorno nei prossimi capitoli della saga Marvel. Difatti, secondo quanto rinvenuto da fonti esterne, Renner ormai nella fase finale della lunga riabilitazione; ha recentemente rivelato i suoi desideri futuri in merito al ruolo di Clint Barton e il tanto atteso ritorno nell’MCU.

Attualmente concentrata sulla Fase 5, iniziata con Ant-Man and The Wasp: Quantumania; Occhio di Falco potrebbe presto riapparire sullo schermo. Ecco tutti i dettagli.

Jeremy Renner: il destino di Occhio di Falco nella Fase 5

Lentamente riapparso sullo schermo dopo il grave incidente subito; Jeremy Renner ha fatto la sua ultima apparizione nell’Universo Marvel condividendo la scena con Hailee Steifeld in Hawkeye. Incentrata sulla figura di Occhio di Falco, molti dei suoi fan dopo aver seguito gli aggiornamenti positivi sulle sue condizioni di salute; si sono immediatamente chiesti se mai avverrà un ritorno nell’MCU. Ecco quanto dichiarato dall’attore sul possibile ritorno di Occhio di Falco nei prossimi capitoli Marvel:

Se la Marvel mi vorrà di nuovo, sono pronto a tornare immediatamente! Non vado da nessuna parte

La stessa attrice spalla, Hailee Steinfeld, in una recente intervista ha ammirato la grande caparbietà dell’attore dispensando grandi parole di affetto per il noto attore:

È così incredibilmente forte, tutto il suo coraggio mostrato durante la guarigione è stupefacente. L’ho incontrato alcune settimane fa, è un dannato supereroe

Al momento quale sia l’intenzione di casa Marvel in merito al futuro di Occhio di Falco non è stato rivelato, soprattutto dopo quanto accaduto in Hawekeye. L’unica certezza fondata è data dal progetto di altri due film corali dell’MCU, a partire dagli Avengers: The Kang Dynasty.

