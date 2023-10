Europa League: i pronostici dei migliori bookmakers

In questo articolo dedicato scopriremo i migliori pronostici dei bookmakers relativi alla potenziale vincitrice dell’Europa League 2023/24

La UEFA Europa League è arrivata alla sua 53esima edizione. La competizione che ha visto lo scorso anno il Siviglia incoronato campione attualmente si trova nella fase a gironi e terminerà il 22 maggio 2024 con la finale giocata a Dublino. I migliori siti scommesse si sono già fatti un’idea su chi potrebbe essere la squadra incoronata nella competizione di quest’anno, e tutto sembra presagire che la fortunata sia il Liverpool. Ma nonostante la preparazione, a detta di molti superiore a tutte le altre presenti nella competizione, i bookmakers tengono in considerazione anche altre proposte, che come analizzeremo in questo articolo, potrebbero riservare qualche sorpresa.

La situazione attuale

Nonostante la Champions League rimanga forse la competizione più seguita e amata dai tifosi, di certo non bisogna sottovalutare l’Europa League. Vincere questo tipo di competizione risulta tutt’altro che semplice, e a parteciparvi vi sono alcune delle squadre migliori che il panorama europeo possa offrire.

Quella di quest’anno è una gara che vede come principale papabile al titolo il Liverpool. La rosa dei Reds sembra essere attualmente la più strutturata e adatta a concorrere rispetto alle altre squadre. Al momento si trova nel suo girone con tutte vittorie al seguito e sempre più voglia di arrivare fino in fondo alla competizione. Possiamo infatti dire che sembra sia quasi più una preparazione a tornare in Champions quella del Liverpool di quest’anno.

Le possibili sorprese

Non dobbiamo però sottovalutare il Brighton, che continua la sua crescita incessante nonostante qualche inciampo lungo la strada. Quello di De Zerbi è un Brighton che ha trovato nuova linfa vitale e che potrebbe riservarci qualche sorpresa quest’anno.

Un altro valore aggiunto che dobbiamo tenere in conto è quello della Roma. A conti fatti i Giallorossi sono a tutti gli effetti i vicecampioni d’Europa in carica al momento, e vista l’esperienza in campo, la maturità sotto la guida di Mourinho e la voglia di prendersi ciò che l’anno scorso gli è stato sottratto, non possiamo che aspettarci grandi cose. Un punto a favore della Roma di quest’anno è stato il fenomenale colpo di mercato che li ha visti aggiudicarsi Lukaku, che rappresenta uno dei migliori attaccanti all’interno del panorama europeo. Se aggiungiamo quindi lui all’equazione possiamo aspettarci grandi cose dai Giallorossi in Europa.

Ogni competizione che si rispetti riserva anche delle sorprese, e quest’anno possiamo dire che il Leverkusen ci ha stupiti eccome. I tedeschi mai come adesso hanno rappresentato un pericolo per le altre squadre, rientrando a punteggi pieni nel girone e con possibilità di proseguire questo andamento senza particolari inciampi lungo il percorso.

Cosa dicono i Bookmakers sulla vittoria finale dell’Europa League?

Per quanto riguarda un possibile vincitore i bookmakers non hanno dubbi. Secondo le quote ad aggiudicarsi, o per meglio dire, a meritarsi la coppa saranno i Reds. La squadra allenata da Klopp e senza ombra di dubbio quella che più si merita la vittoria, rappresentando un problema per qualsiasi avversario gli si pari davanti. Sulla carta infatti, non sembra al momento esserci nessuno in grado di poterli fronteggiare. La vittoria del Liverpool è quotata a 4.50 per Sisal e Bet365.

Grande distacco invece per le altre posizioni. Troviamo infatti a contendersi il secondo posto nelle classifiche delle più quotate, ma comunque con un netto allontanamento dal Liverpool, il Leverkusen e la Roma. I tedeschi rivelazione sorpresa della competizione sono dati vincitori con quote che si aggirano intorno a 13.00 su siti come Bet365 e 12.00 per Bwin. Stesso discorso possiamo farlo per i Giallorossi, che non mollano la presa aggiudicandosi cifre simili, ma in questo caso la maggior parte dei bookie sono d’accordo, la Roma è quotata infatti a 13.00.

Non è da sottovalutare anche la seconda inglese, il Brighton, che con quota 15.00 per Sisal e 17.00 per Bet365 rappresenta un serio avversario da tenere in considerazione. Discorso diverso per squadre come il Villareal, il West Ham e l’Atalanta, che con quote che superano i 20.00 per la maggior parte dei siti, sembrano essere ben lontani anche solo dalla possibilità di poter gareggiare per la vittoria. Non ci resta che attendere e osservare la competizione per scoprire come andrà a finire, se le previsioni saranno esatte oppure se ci sarà qualche sorpresa in servo.

Per ulteriori aggiornamenti e novità continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.