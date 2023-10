AllPowers R2500: power station portatile con pannelli fotovoltaici

Vi parliamo della nuova AllPowers R2500, ua power station portatile destinata ad uso domestico, perfetta per le emergenze o per i viaggi all’aperto grazie alla possibilità di ricaricarla con i pannelli solari

AllPowers R2500 è una power station portatile adatta all’uso domestico che offre una potenza nominale di 2500 W e una capacità di 2016 Wh. È una soluzione ideale per le emergenze, come blackout o interruzioni di corrente in casa, e può essere utilizzata anche per alimentare piccoli elettrodomestici a casa o in campeggio. Vediamo più nel dettaglio di che cosa si tratta!

AllPowers R2500: la power station portatile e green

AllPowers R2500 è dotata di una serie di caratteristiche che la rendono una power station versatile e affidabile. Abbiamo una potenza nominale di 2500 W e una capacità di 2016Wh che insieme permettono di alimentate sia dispositivi elettronici di vario genere come PC, tablet e smartphone ma anche alcuni elettrodomestici. Per esempio possiamo accedere una lampadina da 50W per oltre un giorno, possiamo alimentare un forno elettrico per circa un’ora oppure un piccolo frigorifero per 6-7 ore. Inoltre è sempre possibile combinare questa power station con battery pack AllPowers B3000 per aumentare la capacità fino a 20kW. Grazie alla velocità di commutazione di appena 15 ms, può funzionare anche da UPS. La power station AllPowers R2500 è dotata di numerosi ingressi e uscite per collegare una varietà di dispositivi elettrici, tra cui: 2x prese CA da 230 V, 3x porte USB-A, 1x porta USB-C, 1x uscita DC 12 V, 1x uscita DC 24 V.

Inoltre troviamo un display LCD che ci permette di monitorare la situazione fornendo informazioni sulla potenza erogata, stato della batteria, autonomia residua, ecc. Interessante è anche l’opportunità di collegare uno smartphone con l’apposita app via Bluetooth o Wi-Fi per poter monitorare l’utilizzo e controllare il dispositivi in modo più semplice e diretto. Grazie alla potenza in ingresso di 1500W può essere ricaricata in poco più di un’ora. Ma possiamo anche collegare questa power station fino a 1000W di pannelli fotovoltaici per poterla ricarica in modo totalmente green in circa 2 ore. Le due modalità (AC + fotovoltaico) possono essere combinate per raggiungere fino a 2500W di potenza in ingresso e quindi una ricarica rapidissimi in meno di 1 ora.

Prezzo e promozione

Il prezzo ufficiale di questa power station è di 1999 euro, ma attualmente potete portarla a casa al prezzo lancio di 1199 euro nel sito ufficiale. Se non bastasse, grazie al nostro speciale codice sconto “tuttotek”, potrete accedere ad un ulteriore sconto del 10% sull’acquisto di AllPowers R2500!