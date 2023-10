Final Destination: il titolo e la trama del nuovo film

Svelati il titolo e la trama del sesto capitolo di Final Destination. Iniziato nel lontano 2000, scopriamo insieme i dettagli della prossima pellicola

La saga della morte, Final Destination tornerà presto a sorprendere tutti gli appassionati del noto franchise, grazie a un nuovo terrificante capitolo. Final Destination: Bloodlines, questo il titolo ufficiale, sarà prodotto da prodotto da Jon Watts, assieme alla sceneggiatura di Lori Evans Taylor e Guy Busic. Con una storia pronta sconvolgere totalmente la formula tradizione; una figura proveniente dal passato potrebbe fare il suo ritorno. Una chicca già in circolo nei giorni scorsi, trovando solo poche ore fa la giusta conferma.

Per l’occasione sono stati rivelati dettagli aggiuntivi sulla trama della prossima pellicola. Scopriamo di seguito tutti i dettagli.

Final Destination: i dettagli sulla trama, una minaccia che arriva dal passato

Dopo il pesante sciopero che ha coinvolto l’industria cinematografica hollywoodiana; Final Destination ripartirà prossimamente con un nuovo capitolo totalmente stravolto. Difatti secondo quanto riportato da fonti esterne; il sesto capitolo potrebbe raffigurarsi come un vero e proprio reboot discostandosi dall’idea del classico sequel cinematografico.

Tesi avvalorata dalle precedenti dichiarazioni di Rachel O’Toole:

Ho letto e adorato la sceneggiatura, la consideriamo un reboot. Ma state collegati, per così dire. Non posso aggiungere niente per ora

Nell’attesa, ecco la trama ufficiale della pellicola:

proprio quando sta per partire per il college, la diciottenne Stefani, che ha avuto incubi terribili sulla morte in un incidente in una torre negli anni ’60, scopre che il suo sogno è in realtà una premonizione accaduta a sua nonna, Esther, che è sfuggita alla morte cinquant’anni prima ma ora sta esaurendo il suo tempo. Stefani scopre che, sebbene sua nonna abbia sconfitto la Morte (fino all’età di 80 anni), questa si è accanita contro le mancate vittime di quella catastrofe di tanto tempo prima, uccidendole e poi dando la caccia ai loro figli. Stefani e la sua famiglia si rendono conto che la loro discendenza non è al sicuro dalla Morte, che li ucciderà in modo violento e raccapricciante, in ordine sparso, a meno che qualcuno come Stefani non trovi un modo per fermarla

Le riprese avranno inizio a Vancouver il prossimo anno. Il film sarà diretto dal duo Zach Lipovsky e Adam B. Stein, che in precedenza avevano diretto il film Freaks del 2018 (con Emile Hirsch e Bruce Dern) e il film live-action Kim Possible del 2019.

Continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere sempre aggiornati sulle news nel mondo del cinema e delle serie tv!

