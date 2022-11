Analisi SEO: cos’è e a cosa serve

Per analisi SEO, chiamata anche SEO check, si intende una verifica SEO sullo stato di salute di un sito web grazie alla quale è possibile intervenire sulle problematiche tecniche e SEO

Si possono evitare in questo modo penalizzazioni nella Pagina dei risultati del motore di ricerca. Anche la link building rappresenta una valida metodologia che consente quasi sempre risultati ottimali.

Cosa si intende per analisi SEO

Per analisi SEO, chiamata anche SEO check, si intende una verifica SEO sullo stato di salute di un sito web grazie alla quale è possibile intervenire sulle problematiche tecniche e SEO.

Ha come risultato un documento di valutazione creato specificamente per il cliente all’interno del quale è possibile trovare la spiegazione dettagliata delle criticità proprie del sito. Se queste non venissero risolte impedirebbero infatti il corretto posizionamento del sito sul motore di ricerca. Le principali finalità dell’analisi SEO sono dunque quelle di :

riscontrare le criticità nel posizionamento sui motori di ricerca. evidenziare possibili accorgimenti utili a migliorare il posizionamento del sito sui motori di ricerca.

Decisiva per ogni tipo di piattaforma, dall’e-commerce al sito vetrina, può essere svolta sia nel momento in cui si realizza sito web ex novo, sia se si riscontra che un sito non dispone di abbastanza traffico e che, dunque il sito ha delle problematiche da risolvere.

finalità e parametri dell’analisi SEO

Tramite una corretta analisi SEO è possibile individuare gli elementi di base per lo sviluppo di una strategia di SEO Content Marketing ovvero l’insieme di tutte strategie e tecniche che comprendono tanto la consulenza SEO, quanto la scrittura di codice informatico e il blogging. Inoltre questa analisi consente di trovare possibili errori e bug del sistema che compone il sito web.

Per fare chiarezza sullo stato di un sito web in ottica SEO è necessario fare riferimento ad alcuni importanti parametri quali:

authority score: ovvero il punteggio assegnato al sito web. Viene usata al fine di misurare l’influenza sulla SEO e la qualità del dominio ed è basata sul numero di backlink e domini di riferimento che producono traffico e visite al sito. traffico organico: particolare metrica grazie alla quale si può analizzare quali parole chiave portano effettivo traffico al sito. Consente inoltre di riconoscere i competitor organici, intesi come coloro che grazie ad una buona strategia SEO sono in grado di sottrarre traffico al sito. traffico a pagamento: si tratta di un parametro contenente informazioni sul traffico a pagamento generato sul dominio. Contiene inoltre informazioni circa il suo costo e in merito alle parole chiave e agli annunci testuali per cui il dominio compare tra i risultati di ricerca a pagamento di Google. In aggiunta, offre la possibilità di effettuare un’analisi sulla distribuzione del ranking delle keyword e in merito ai competitor a pagamento del dominio. backlink: termine facente riferimento a un link in ingresso che funziona come collegamento ipertestuale presente su un sito esterno che punta a una pagina del tuo sito web. Si riconosce grazie ad un’ anchor text caratterizzata con uno stile grafico diverso rispetto a quello del resto della pagina. Grazie all’analisi dei backlink è possibile comprendere la loro quantità e la loro qualità, dunque riconoscere i link follow e nofollow.

Molto utile è anche il parametro del display advertising grazie al quale è possibile verificare le performance degli annunci display sulla rete del motore di ricerca.

Competitor diretti e indiretti: come riconoscerli

All’interno dell’analisi SEO, l’analisi della concorrenza rappresenta un altra fase decisiva. Tramite un’efficiente analisi SEO si possono infatti individuare competitor, distinti in:

competitor diretti: sono le aziende o i brand, che servendosi di una buona strategia SEO, sono in grado di rubare traffico ad un sito. Si tratta dunque di tutti i siti web che raggiungono un migliore posizionamento e dispongono di una quantità maggiore di parole chiave in target.

sono le aziende o i brand, che servendosi di una buona strategia SEO, sono in grado di rubare traffico ad un sito. Si tratta dunque di tutti i siti web che raggiungono un migliore posizionamento e dispongono di una quantità maggiore di parole chiave in target. competitor indiretti: costituiscono una concorrenza indiretta poiché che non rappresentano una reale minaccia per il business. Nonostante ciò sono capaci di posizionarsi meglio rispetto ad un sito e dunque di distrarre gli utenti.

Chi dispone delle giuste competenze per creare anche l’audit SEO di un sito è l’agenzia SEO. Quest’ultima è infatti capace di leggere i dati e svolgere una dettagliata analisi tecnica di un sito web. Ciò permette di riconoscere possibili problemi o carenze che mettono a rischio l’indicizzazione.