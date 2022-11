Black Friday GRID: articoli nerd, pensati dai nerd per i nerd

Con il Black Friday ormai alle porte, GRID ci propone alcuni dei suoi articoli in sconto pensati per il mondo nerd. Scopriamoli insieme

Il Black Friday è ormai alle porte e con lui si avvicina anche il Natale. Ogni anno fare dei regali originali ad amici e parenti è un’impresa non da poco e le idee scarseggiano sempre. Se siete alla ricerca di un regalo particolare che potrebbe render felice qualche piccolo nerd, GRID potrebbe avere la soluzione che fa al caso vostro. Vediamo alcuni dei prodotti che GRID propone per questo Black Friday e scopriamo più nello specifico di cosa si tratta.

Ecco i quadretti che GRID propone per il Black Friday

Prima di continuare ci sembra doveroso farvi capire di cosa si occupa la società. Questi ragazzi prendono dei pezzi di storia dell’elettronica, videoludica e non solo, e li trasformano in arte. Più nello specifico, la società prende delle vecchie console da gioco, cellulari e quant’altro per disassemblarli e realizzarne dei quadretti molto caratteristici. Si punta quindi tanto sull’effetto nostalgia, che può pervadere soprattutto noi vecchi amanti di alcune console ormai quasi del tutto dimenticate.

Uno dei pezzi proposti per questo “Venerdì Nero” è per l’appunto il GRID PSP1000. Questo quadretto molto particolare racchiude al suo interno una vera PSP smontata del tutto con i vari pezzi disposti come se fossero un quadro di Picasso. Accanto ad ogni pezzo possiamo trovare il nome di ogni singolo componente che all’epoca erano assemblati per formare la console e far divertire milioni di ragazzi in tutto il mondo. Questo particolare pezzo è in vendita al prezzo consigliato di 179 €, ma solo da oggi e fino al 29 novembre potrete acquistarlo a 119 €. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto.

Il secondo articolo proposto è invece il GRID 4S un quadretto con all’interno l’iPhone 4s, uno dei migliori articoli Apple mai prodotti e che ha convertito tanti utenti Android a passare al più famoso marchio della mela. Potrete quindi esporre, o far esporre a qualche vostro conoscente, uno dei prodotti più significativi del mercato dei dispositivi mobili nella camera o ovunque si voglia. Il prezzo base di questo prodotto è di 139 €, ma potrete acquistarlo scontato a soli 99 €. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto.

Le offerte su questi prodotti inizieranno alle 9:00 e rimarranno attive fino alle 08:59 del 29 novembre. Oltre a queste vi sarà poi uno sconto complessivo del 15 % sul tutto il catalogo e la spedizione sarà gratuita in tutto il mondo. Cosa ne pensate di questi prodotti? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori offerte, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!