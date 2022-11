yeedi: tante offerte in occasione del Black Friday 2022

Il Black Friday 2022 è ormai alle porte e yeedi si unisce alle offerte con tanti prodotti in sconto su eBay e Amazon. Vediamoli tutti

Il Black Friday è ogni anno l’evento più atteso dai consumatori per togliersi qualche sfizio o semplicemente per acquistare i regali di Natale. In questi giorni iniziano a fioccare offerte molto allettanti che abbassano i prezzi addirittura di oltre il 60% in alcuni casi. Ovviamente gli sconti sono a discrezione delle società e yeedi, azienda incentrata sulla costruzione e vendita di robot aspirapolvere, oggi ci propone alcune offerte relative al Black Friday 2022. Vediamo quali prodotti sono interessati dagli sconti.

Ecco tutti i robot yeedi interessati dalle offerte per questo Black Friday 2022

Il primo prodotto in promozione è lo yeedi vac Max, un robot 2 in 1 che fa da aspirapolvere e lavapavimenti. È dotato di mappatura automatica e controllo tramite app per una migliore pulizia della casa. Grazie alla potenza di aspirazione fino 3000 Pa e ad un’autonomia di circa 200 min, è in grado di pulire tutta la casa in un’unica trance. Inoltre, potrete evitare alcune zone più delicate, come ad esempio le scale, grazie all’ausilio delle barriere virtuali. Grazie allo sconto del 31%, potrete acquistarlo a soli 239,99 €.

(in offerta su amazon.it) yeedi vac Max, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione 3000Pa, Autonomia 200 min, Pulizia Personalizzata, Barriere virtuali (aggiornamento 2 hybird) [Versione di aggiornamento di yeedi 2 hybrid ] La potenza aspirante da 3000Pa è più potente di quella dell yeedi 2 hybrid. yeedi vac max aspira accuratamente peli di animali domestici, briciole e sporco. È perfetto per moquette, legno e piastrelle ed è ideale per case con animali domestici.

Passiamo adesso allo yeedi vac hybrid. Anche in questo caso si tratta di un robot 2 in 1, adatto come aspirapolvere e lavapavimenti. È dotato di una potenza di aspirazione fino a un massimo di 2500 Pa per una pulizia personalizzata veramente profonda. Oltre al controllo tramite app, questo robot può essere utilizzato anche tramite l’assistente vocale Alexa. Con uno sconto pari al 33%, lo potrete acquistare a 199,99 €.

(in offerta su amazon.it) yeedi vac hybrid Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione Potenza 2500Pa, Pulizia Personalizzata, Barriere Virtuali, Controllo App & Alexa [Potenza di aspirazione di 2500 Pa] Con una potenza di aspirazione di 2500 Pa e un sistema di pulizia a 4 livelli, yeedi vac hybrid aspira accuratamente peli di animali domestici, briciole e sporco. È IDEALE per famiglie con animali domestici.

Il terzo prodotto in offerta è lo yeedi vac 2 PRO. Si tratta di un robot 2 in 1 che fa sia da aspirapolvere che da lavapavimenti. È dotato di lavaggio oscillante per una pulizia più profonda. La potenza di aspirazione pari a 3000 Pa lo rende ottimo anche per i peli degli animali. La mappatura intelligente e il rilevamento degli ostacoli 3D, uniti ad un’autonomia di 240 min, lo rendono adatto per ogni stanza. Lo sconto del 29% abbassa il prezzo a 319,99 €.

yeedi vac 2 pro, robot aspirapolvere e lavapavimenti con lavaggio oscillante, 3000Pa, rilevamento ostacoli 3D, Runtime 240 min, Aspira e Lava con mappatura intelligente per Peli di Animali Ora è tutto pulito: yeedi vac 2 pro aspirapolvere e Lavapavimenti ha un sistema di pulizia oscillante unico e una potente potenza di aspirazione di 3000 Pa. Con il doppio miglioramento delle capacità ed efficienza di pulizia, elimina efficacemente le macchie ostinate, ed è un buon aiuto per le pulizie di casa.

Passiamo adesso al primo prodotto con stazione di ricarica e svuotamento incluso. Stiamo parldando dello yeedi vac station, il robot 2 in 1 con funzione da aspirapolvere e lavapavimenti dotato di svuotamento automatico. La potenza di aspirazione fino a 3000Pa, la mappatura intelligente, l’autonomia di 200 min e il controllo tramite app e comandi vocali Alexa lo rendono un buon prodotto, adatto a pulizie profonde e prolungate. Grazie allo sconto del 30%, potrete acquistarlo a soli 349,99 €.

yeedi vac station robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Svuotamento Automatico, 3000Pa di aspirazione, mappatura intelligente, autonomia di 200 min, Controllo APP & Alexa (vac station) 30 giorni di pulizia senza mani: Forget vacuuming and say goodbye to frequent cleaning of smelly dust containers – La stazione self-emptying regola automaticamente la sporcizia nel contenitore per la polvere yeedi attraverso un periodo di fino a 30 giorni. No more dringing or itchy noses – perfetto per famiglie con bambini e animali domestici

L’ultimo prodotto in offerta è lo yeedi mop station. La peculiarità di questo robot 2 in 1 consiste nella stazione dotata di ben due vaschette per la pulizia automatica con acqua delle spazzole. Quando queste saranno sporche, infatti, il robot tornerà alla stazione di ricarica per la pulizia delle stesse. La potenza d’aspirazione pari a 2500 Pa e i 180 minuti di autonomia permetteranno di pulire a fondo qualsiasi superficie. Lo sconto del 23% abbassa il prezzo a 499,99 €.

(in offerta su amazon.it) yeedi mop Station 2 in 1, robot pulitore mop e aspirapolvere, stazione autolavante, mop pressurizzato, 2500 Pa, navigazione visiva, rilevamento tappeti Spazza con Spazzole sempre Pulite: La yeedi mop station è dotata di un'innovativa stazione autopulente per lavare, inumidire e asciugare le spazzole automaticamente. Il robot rileva lo stato delle spazzole e ritorna alla stazione base per il lavaggio quando sono sporche. Così pulirà sempre con spazzole pulite senza alcuno sforzo da parte vostra..

Cosa ne pensate di queste offerte di yeedi per il Black Friday 2022? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news di offerte, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!