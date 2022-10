Amazon Shake Your Xmas: Natale fuori dagli schemi

Amazon svela i 10 stili natalizi più inediti e desiderati e tante idee per trasformare il Natale in un’esperienza davvero unica, scopriamo il tutto in questo articolo dedicato

Passiamo tutto l’anno a sognare l’arrivo del Natale, il momento in cui possiamo sbizzarrire la fantasia, tornare bambini, stare in famiglia, circondarci di lucine, addobbi e colori. Ognuno di noi porta nel cuore i ricordi delle festività passate, ma ogni persona è unica, così come il suo Natale. Alcuni lo immaginano come da tradizione altri lo desiderano completamente diverso, perché chi l’ha detto che di Natale ce ne deve essere solo uno?

C’è chi ama l’atmosfera del Polo Nord, sognando il candore della neve e la brillantezza di ghiacci e cristalli. Chi vorrebbe indossare una ghirlanda di fiori e trascorrere le feste al caldo con i piedi nella sabbia su una spiaggia tropicale. O ancora, chi desidera fare un tuffo nel passato e chi, invece, un vero e proprio salto nel futuro per sentirsi come in una città all’avanguardia o in una navicella spaziale. Insomma, che si parta verso le destinazioni dei sogni oppure che si trascorrano i giorni di festa a casa, ognuno ha uno stile natalizio preferito ed Amazon.

Ecco gli stili di Natale più originali e desiderati

Ma quali sono gli stili di Natale più originali e desiderati? Ce lo svela Amazon, con la top10 delle migliori ispirazioni: Natale Artico, Natale Tropicale, Natale Futuristico, Natale Vintage, Natale Glam, Natale Gourmet, Natale Natural, Natale GenZ, Natale Fantasy e Natale Green.

Per chi ancora non avesse trovato il proprio stile o non volesse limitarsi a sceglierne solamente uno, niente paura, perché non shakerare il Natale? Per esempio, è possibile mixare due o più stili secondo i propri gusti e la propria personalità e realizzare una grande tavola di Natale creando un contrasto davvero suggestivo ed emozionante che lascerà tutti a bocca aperta.

Un’idea originale è accostare la decorazione a forma di ananas di ISAKEN, dall’animo esotico con il runner da tavola natalizio in finta pelliccia di Gukasxi che incarna l’essenza dell’Artide, inserire una chicca futuristica utilizzando gli specchi in cristallo di GOLD&CHROME UNIQUE DESIGN come sotto piatti e, completare con il vaso in vetro con decorazioni floreali a nido d’ape dorate di Glasseam, per illuminare il tutto… et voilà! Se si vuole inserire un tocco green, un’idea è aggiungere il portapane in metallo con sacchetto di lino di LARS NYSØM la cui scatola, realizzata in bambù, può essere utilizzata anche come tagliere. Non ci sono regole, dopotutto è vero che ognuno ha il proprio stile, ma ciò che accomuna tutti è la voglia di condividerlo con chi si ama.

Ogni stile può vivere non solo nelle decorazioni della casa, ma anche nel menu delle feste

Con Amazon, ogni stile può vivere non solo nelle decorazioni della casa, ma anche nel menu delle feste, nelle idee da mettere in valigia per i più fortunati viaggiatori e, ovviamente, nella lista dei regali. Insomma, tutto è a portata di click: nella vetrina Made in Italy si possono trovare tanti prodotti rappresentativi realizzati in Italia, un modo per sostenere e promuovere l’artigianalità e il territorio, nella vetrina Launchpad è possibile cercare prodotti innovativi, magari realizzati da start up, nella vetrina Climate Pledge Friendly, invece, si trovano i prodotti più sostenibili, che aiutano a preservare l’ambiente.

Infine, con Prime sono garantite spedizioni illimitate in 1 giorno su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni, un’opportunità grandiosa soprattutto per chi è in cerca dei regali all’ultimo minuto.

Cosa ne pensate di queste ispirazioni per un Natale originale e fuori dagli schemi proposto da Amazon? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.