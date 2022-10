Rumor | Death Stranding 2: “Who am I”, Elle Fanning e un probabile annuncio imminente?

Negli scorsi giorni sono emersi in rete una serie di rumor e di voci di corridoio che vorrebbero vedere un annuncio di Death Stranding 2 praticamente imminente: vediamo insieme tutti i dettagli, dalla locandina con Elle Fanning alla prolifica attività su Twitter dei membri di Kojima Productions

Che Death Stranding sia stato un titolo significativo per la scorsa generazione di console è quantomai insindacabile. Vi sia piaciuta o meno, l’avventura di Sam Porter Bridges dipinta da Kojima Productions ha lasciato un profondo solco fra il “prima di Death Stranding” e il “dopo Death Stranding”. Un po’ quel che l’autore riesce sempre a fare con le sue opere di punta, insomma, definire dei punti di demarcazione e dare una voce altisonante ai suoi videogiochi, nel bene e nel male. È da molto ormai che i rumor in rete su un possibile (possibilissimo!) sequel, sino alla conferma quasi sfacciata di Norman Reedus nel maggio di quest’anno.

Nelle scorse ore, però, insaziabili voci di corridoio si sono sollevate a seguito della pubblicazione di un’immagine con protagonista l’attrice Elle Fanning e una scritta “Who am I“. Un nuovo progetto di Kojima Productions, insomma, che vede la giovane come volto protagonista dell’opera, qualsiasi essa sia. Col passare del tempo, e soprattutto a causa di un Tweet di Kateryna Tarasova, producer presso Kojima Productions, che ha ritwittato uno dei tease di Kojima aggiungendo il tag #DeathStranding… beh le cose si sono fatte molto interessanti.

A Kojima Productions producer tagged "#DeathStranding" in her tweet about the actor teases for Hideo Kojima's next game. https://t.co/uHNDSaSnG5 pic.twitter.com/s1HcVxERS4 — Gematsu (@gematsu) October 7, 2022

Guys, I'd love to share your excitement but it was a long day and I simply failed to put a question mark at the end of a tag:( Let's see what's true! #deathstranding?#mystery — CopperKat (@KaterynaT5) October 7, 2022

Death Stranding 2: annuncio imminente?

Le speculazioni sul probabile annuncio di un sequel per l’opera di Kojima si stanno asserragliando sempre di più, anche se la Tarasova ha poi corretto il tiro affermando di essersi dimenticata un punto di domanda alla fine del tag. Un indizio piuttosto evidente, in ogni modo. In tutto questo, vi ricordiamo anche che il team è attualmente al lavoro su un gioco esclusivamente in cloud creato con Microsoft. E i recenti report hanno confermato che il titolo in questione è Overdose, il titolo horror che recentemente è stato vittima di leak.

Insomma: che sia o non sia a breve, l’annuncio di Death Stranding 2 è ormai praticamente certo. Che c’entri qualcosa con “Who am I” e Elle Fanning è tutto da vedere, e queste informazioni rimangono sempre e comunque nel campo della speculazione. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!