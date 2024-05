Roma-Juventus: dove vedere la partita?

Il big match di giornata chiude la Domenica, visto che l’incontro serale metterà una contro l’altra la quinta e la terza. Ma dove vedere Roma-Juventus?

I diritti tv si sono ritagliati il loro spazio all’interno del nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo mutamento lo si può notare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, nonostante quest’ultima sia l’unica a poterne vantare la piena esclusività. Ciò mette in mostra un aspetto positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma si dimostra essere un vero e proprio limite per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a riercare molte informazioni utili sui match. Per questo l’articolo vuole dare supporto in merito, spiegando dove vedere Roma-Juventus e scoprendo chi dovrebbe giocare dal primo minuto.

La giornata 35 non si chiuderà con il Sunday night, che si rivela però molto acceso tra giallorossi e bianconeri.

Dove vedere Roma-Juventus: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al quinto posto con 59 punti in classifica, la Roma deve puntare al quarto posto, nonostante il Bologna perda pochi punti per strada. In terza posizione a quota 65, la Juventus non vince da tre gare, caratterizzate da pareggi e prestazioni deludenti. Scopriamo allora dove poter vedere Roma-Juventus, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, con sede a Londra, ha scalato le gerarchie diventanto una certa per il calcio. Allo stato attuale DAZN è l’unica a poter offrire il servizio completo, ovvero l’intera la visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra inoltre sugli scontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile si estende a due possibilità: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con il quale si può usare l’app da due dispositivi contemporaneamente. Basterà investire qualche secondo prima di cliccare sul link diretto che richiama il sito ufficiale.

Soffermandosi sulla questione Sky, la carta delle offerte si mostra diversa. Per ciò che concerne la Serie A, vengono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile, visibile totalmente. A queste opzioni si aggiungono le sfide dei club esteri e gli appuntamenti di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, quali Golf, NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, occorreranno alcune operazioni prima di cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Chiusa la questione piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Roma-Juventus sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Domenica 5 Maggio alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Olimpico di Roma. Da non dimenticare l’importanza di avere una VPN per navigare in rete.

Una sfida accesissima, da potersi gustare seduti comodamente sul divano davanti alla tv o utilizzando un qualunque dispositivo.

Roma-Juventus, probabili formazioni

Giallorossi e bianconeri lottano per progetti molto vicini: De Rossi punta al quarto posto, Allegri vuole confermare il terzo.

Di seguito le probabili formazioni:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Chi riuscirà a prendersi punti in chiave classifica? Diteci cosa pensate di questo scontro. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna notizia sul mondo social e web.