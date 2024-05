Milan-Genoa: dove vedere la partita?

Una sfida interessante che potrebbe regalare tanto spettacolo. Scopriamo allora dove vedere Milan-Genoa

I diritti televisivi sono diventati un punto di riferimento per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si può notare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a poterne vantare la piena esclusività. Questo sembra essere un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma d’altro canto risulta un aspetto negativo per utenti e tifosi, i quali si trovano costretti a ricercare molte informazioni in merito per conoscerne i dettagli. Ecco allora che l’articolo vuole spiegare dove vedere Milan-Genoa e quali potrebbero essere i protagonisti della sfida.

La giornata 35 vedrà rossoneri e rossoblù sfidarsi ad armi “pari”, considerando lo stato di forma delle due e la gara d’andata.

Dove vedere Milan-Genoa: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al secondo posto con 70 punti, il Milan nelle ultime tre partite ha ottenuto appena due punti, perdendo anche il Derby contro i nerazzurri. In dodicesima posizione in classifica compare il Genoa a quota 42, una neopromossa che si è guadagnata la permanenza nella massima serie e vuole chiudere in bellezza. Scopriamo allora dove poter vedere Milan-Genoa, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, si è ritagliata il suo spazio all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende ai match di Serie B e si concentra inoltre sugli scontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile mette in evidenzia due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale si può usare l’app da dispositivi in contemporanea. Basterà giusto qualche operazione, cliccando successivamente sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Passando alla questione Sky, è evidente un’offerta differente. Per quanto riguarda la Serie A, sono garantite tre partite per ogni giornata, mentre il campionato femminile può contare l’intero calendario. A queste offerte si aggiungono le sfide delle squadre estere e gli appuntamenti di natura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, quali Tennis, NBA, Golf, Tennis, MOTOGP e Formula 1. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € a cadenza mensile, saranno necessari pochi passaggi per poi cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Messo in archivio il discorso sulle piattaforme, si conclude rispondendo alla domanda principale: Milan-Genoa sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Domenica 5 Maggio alle ore 18:00, terreno di gioco lo Stadio San Siro di Milano. Si ricorda di munirsi di una VPN durante il proprio viaggio su internet.

Milan-Genoa, probabili formazioni

I rossoneri di Pioli affronteranno la piacevole outsider guidata da Gilardino.

Ecco allora le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Una delle due potrà ottenere il successo? Condividete il vostro parere