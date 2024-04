Mufasa: Il Re Leone, ecco il primo trailer del prequel

È arrivato il primo trailer ufficiale del prequel Mufasa: Il Re Leone, diretto da Barry Jenkins: il film Disney sarà nei cinema italiani dal 19 dicembre prossimo

Sarà nei cinema italiani dal 19 dicembre e finalmente Mufasa: Il Re Leone si mostra con un primo trailer ufficiale in italiano: l’atteso prequel della storia del Re Leone, impostato come il remake del 2019, è diretto da Barry Jenkins ed è un romanzo di formazione sul papà di Simba, appunto Mufasa, un personaggio che qui è ancora un cucciolo e non ha nulla della nobiltà che incarnava nelle vicende che tutti conosciamo.

Ancora una volta è Jeff Nathanson a firmare la sceneggiatura di questa rivisitazione live action (in realtà in CGI fotorealistica) del mondo del classico Disney. Mufasa: Il Re Leone è un prequel diretto da Barry Jenkins, vincitore dell’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale di Moonlight, nel 2017.

Il trailer di Mufasa: Il Re Leone

Il marchio di Lion King è uno dei più remunerativi e prestigiosi per la Disney: già il primo classico in 2D a mano libera Il Re Leone dei Walt Disney Animation Studios, uscito nel 1994, vinse due Oscar (per le musiche di Hans Zimmer e la canzone “Can You Feel the Love Tonight” di Tim Rice ed Elton John). Portò a casa 763.455.600 dollari per 45 milioni di costo e stiamo parlando solo della prima edizione, perché il film è tornato al cinema più volte nel corso dei decenni, sempre con rinnovato successo.

Tale successo ha generato un altro fenomeno, il remake Il Re Leone del 2019, dall’incasso miliardario nel mondo per un budget pur altissimo sui 260 milioni. Di tutte le riproposte disneyane degli ultimi anni, il mondo del Re Leone ha travalicato molte perplessità legate a queste operazioni. Mufasa: Il Re Leone, che si prefigge di raccontare come il papà di Simba sia stato anche lui un cucciolo in cerca d’identità, riuscirà a bissare le cifre da capogiro delle opere che lo hanno preceduto?

