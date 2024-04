Bentornati in questa nuova puntata dedicata al format dei nostri supereroi più amati! In questo nuovo episodio parliamo di un personaggio complesso, molto intricato, che nel corso della sua vita è stato molte cose, fino ad arrivare all’apice. Il protagonista di questo episodio di Aperit-Hero è Green Arrow, per gli amici Oliver Queen!

Di eroi tormentati ne abbiamo davvero tantissimi, così come questi eroi hanno davvero tantissimi traumi. Traumi che ci ricordano che questi personaggi che tanto ammiriamo sono umani a loro volta, come nel caso di Ghost Rider. Ora però parliamo di un personaggio di per sé molto umano, uno di quegli eroi che di super non hanno niente, se non il loro ingegno, la loro attrezzatura e la loro grande determinazione. Il protagonista di oggi è proprio uno di loro, interpretato dall’attore canadese Stephen Amell. Oggi parliamo di Oliver Queen, conosciuto al mondo come Green Arrow. In questo episodio parleremo nello specifico della sua trasposizione live action più famosa vista nella serie tv Arrow, conclusa ormai ben 4 anni fa.

Un nuovo inizio | Aperit-Hero: Green Arrow, essere persone migliori

La storia di Oliver Queen inizia nella maniera più tranquilla possibile, figlio di una famiglia molto ricca, miliardaria. Cresce in un contesto familiare dove non gli manca nulla, sempre viziato e irresponsabile, tanto da spezzare il cuore a diverse ragazze che si è portato a letto per il puro divertimento, facendo soffrire la ragazza con cui aveva una relazione, Laurel Lance. La sua vita cambia nel momento in cui decide di farne un’altra delle sue, partendo con suo padre in nave per portarsi a letto la sorella della sua ragazza, Sara Lance. Doveva essere un’altra occasione per divertirsi, finché la nave si schianta e gli unici sopravvissuti all’incidente sono Oliver e suo padre Robert Queen. Mentre si trovano naufragati, Robert decide di sacrificarsi per salvare la vita a suo figlio, ma poco prima di piantarsi una pallottola in testa gli da una lista con nomi di persone da eliminare. Robert gli chiede il favore di rimediare ai suoi errori, ripulendo la città e il nome della famiglia Queen da dei loschi affari.

Così Oliver rimane da solo su un’isola sperduta in mezzo al mare della Cina del Nord, chiamata Lian Yu. Su quest’isola Oliver fa la conoscenza di Yao Fei, dal quale Oliver impara l’arte del tiro con l’arco. Successivamente finisce sotto l’ala protettiva di Slade Wilson, alias Deathstroke. I due costruiscono un legame di fratellanza, entrambi si aiutano a vicenda per sopravvivere sull’isola ed eliminare alcuni uomini che tenevano legati e schiavizzati degli innocenti sull’isola. Le sfide però non finiscono lì, affronta altri nemici che mettono in seria difficoltà il giovane arciere, finendo perfino in Russia e in Cina. Tutti nemici che ha affrontato per diventare ancora più forte, tutto un addestramento a cui Oliver è sopravvissuto. Proprio con questi insegnamenti farà ritorno alla sua città natale, Star City, per concludere il lavoro che suo padre gli aveva assegnato in punto di morte.

You have failed this city | Aperit-Hero: Green Arrow, essere persone migliori

Fatto ritorno a Star City, la notizia inizia a girare per tutta la città. Oliver Queen è vivo, questo è quello che si legge al telegiornale e su tutti i giornali di Star City. Ma, ovviamente, Oliver è cambiato. Certo, mantiene sempre la sua aria da festaiolo in pubblico, ma con le persone che gli stanno vicino, con la sua ex ragazza Laurel, il suo migliore amico Tommy, sua madre Moira e sua sorella Thea, il giovane tormentato ha un comportamento del tutto diverso. Ora Oliver tende molto di più a ragionare, a pensare ed è molto più introverso, ma ciò che l’ha segnato di più è il ricordo dell’isola. Quell’isola ha spezzato il suo animo, l’ha cambiato, l’ha reso qualcosa di più. Quando è tornato in città, infatti, non ha affatto dimenticato quello che è successo e il compito che suo padre gli ha affidato. Un compito che lo porterà a crescere ancora di più e a diventare qualcosa di cui la città ha bisogno, un difensore.

Oliver quindi decide di prendere le vecchie vesti del suo primo maestro, Yao Fei. Si veste in verde scuro, con tanto di cappuccio e una maschera che gli copra gli occhi, in modo da non farsi riconoscere. Ma la parte più importante è ovviamente il suo arco con tanto di frecce. Usa quello che ha imparato a Lian Yu per eliminare tutti gli uomini presenti sulla lista. Nel mentre che lo fa, incontra alcune difficoltà lungo la strada, come la continua sorveglianza della sua guardia del corpo, John Diggle. Lui è il primo a scoprire della vera identità del misterioso arciere vigilante mascherato che la città finisce per chiamare Arrow. Dopo aver ottenuto la sua fiducia, Diggle decide quindi di diventare il suo braccio destro, colui che lavora dietro le quinte per dargli una mano sul campo.

“Eravamo fratelli una volta” | Aperit-Hero: Green Arrow, essere persone migliori

Una volta portato a termine il lavoro che suo padre gli aveva assegnato, Oliver stava pensando di abbandonare il cappuccio, abbandonare Arrow e tornare alla sua vita da persona comune. Voleva smettere di lottare, smettere di combattere e riposare, dopo la morte del suo amico d’infanzia Tommy Merlin e lo scontro contro suo padre Malcolm Merlyn. Ma quello che era diventato il suo amico più caro John Diggle, lo aveva convinto a continuare a essere ciò che era diventato: un eroe. Le cose però non erano affatto facili come sembrava, specialmente perché a Star City Oliver non è stato l’unico a tornare vivo e cambiato. La prima persona a tornare è stata infatti Sara Lance, anche lei sopravvissuta all’incidente sulla nave e anche all’isola di Lian Yu, sulla quale si era addestrata insieme a Oliver. Un altro fantasma del suo passato che ritorna, anche se questo è un fantasma in grado di far battere di nuovo il cuore del nostro arciere tormentato.

Purtroppo però le cose non vanno sempre bene. Infatti a fare ritorno dall’isola di Lian Yu è anche Slade Wilson, che stavolta cercava vendetta contro Oliver per aver lasciato che la donna che amava, Shado, la figlia di Yao Fei, morisse. Inizia così una delle battaglie più difficili per Arrow, contro colui che un tempo riteneva suo fratello. E tra le altre cose è anche uno dei nemici che è stato più in grado di fare seriamente del male a Oliver. Conosceva la sua identità e la sua famiglia, sapeva a chi teneva, motivo per cui aveva scelto di toccare proprio il suo punto debole. L’aveva messo dinanzi a una scelta: salvare sua madre Moira o sua sorella Thea. La scelta è ricaduta su quest’ultima, con la madre che morì dinanzi ai loro occhi trafitta dalla spada. L’odio e la vendetta di Oliver hanno spinto così a combattere con tutte le sue forze contro Deathstroke, riuscendo a sconfiggerlo ma senza ucciderlo.

Qualcosa di più | Aperit-Hero: Green Arrow, essere persone migliori

Dopo aver sconfitto uno dei suoi più cari amici, sembrava che Oliver avesse davvero affrontato la sfida più grande della sua vita. Purtroppo però le cose non stavano così, c’era qualcosa di ancora più grande di Deathstroke. In città è arrivata infatti una setta, che in molti conosceranno come la Lega degli Assassini. Un gruppo di ninja guidati da un uomo dall’età molto antica, di ben 600 anni. Il suo nome è Ra’s Al Ghul. Quest’uomo ha un concetto di giustizia molto simile a quello che ha Arrow, ovvero uccidere per salvare il mondo. Di questa setta fa parte anche uno dei suoi più grandi nemici, Malcolm Merlyn, che si rivela essere il vero padre di Thea Queen. Questo ha coinvolto quindi prima lei, che è stata uccisa per colpire direttamente Oliver, dopo aver ucciso anche Sara.

Per riportare tutti indietro c’è un cosiddetto Pozzo di Lazzaro, in grado di riportare in vita i morti. Ra’s Al Ghul l’ha usato per tantissimi anni e ogni volta questo pozzo l’ha ringiovanito, ma a caro prezzo: la sua stabilità mentale. A questo punto l’arciere è costretto ad affrontare un’altra grande sfida, che l’ha coinvolto personalmente. Per distruggere la setta, Oliver Queen decide di entrare a farne parte, facendo credere anche ai suoi compagni di squadra di essere passato dalla loro parte. Questo tutto per escogitare un piano, scoprire i punti deboli di Ra’s e riuscire finalmente a ucciderlo. Cosa in cui effettivamente riesce, ma dopo aver fatto ritorno deve far credere a tutti che Arrow è morto e per questo si sacrifica Roy Harper, il ragazzo che Oliver aveva addestrato per diventare la sua spalla. Grazie alla finta morte di Roy in carcere, tutti credono che Arrow sia morto, motivo per cui Oliver assume l’identità di Green Arrow e diventando poi sindaco di Star City.

Un eroe spezzato | Aperit-Hero: Green Arrow, essere persone migliori

E se pensavate che il peggio fosse arrivato, vi sbagliate di grosso. Più va avanti e più la vita diventa difficile per Oliver. Dopo aver sconfitto Ra’s Al Ghul, arrivano altri nemici che, nel corso del tempo, arrivano per spezzare l’animo del povero arciere sempre di più. Da una delle sue vecchie relazioni scopre di aver avuto un figlio, che scopre chiamarsi William. Da quando è entrato nella sua vita, purtroppo le cose si complicano anche per il piccolo. Per quanto abbia voluto rimanerci alla larga per non coinvolgerlo in pericoli troppo grandi, purtroppo Damian Dahrk, un uomo dai poteri telecinetici, riesce a scoprire dell’esistenza del figlio di Green Arrow e lo coinvolge, finendo anche per mandare sulla sedia a rotelle la sua compagna Felicity Smoak. Come se non fosse abbastanza, durante uno dei tentativi di fermare Dahrk, Laurel Lance, che ha preso l’identità di Black Canary, finisce trafitta da una delle frecce di Green Arrow che il suo avversario aveva afferrato. La vendetta arriva nel momento in cui Oliver, dopo aver detto addio a Laurel, uccide Damien Dahrk. Ma non è finita qui.

Dopo Damien Dahrk arriva infatti un nuovo misterioso uomo incappucciato, che si fa chiamare Prometheus. Nel tentativo di cercare di scoprire di chi si trattasse, un uomo che diventò poi avvocato di Oliver, Adrian Chase, cercò di coprire il suo capo, con la polizia che cercava di scoprire chi fosse Green Arrow. Quello stesso Adrian Chase si scopre essere l’uomo dietro la maschera di Prometheus, il motivo? Adrian era il figlio di uno degli uomini sulla lista che Oliver ha ucciso. Ancora un’altra storia di vendetta, ma stavolta Adrian riesce a colpire ancora più in fondo. Riesce a catturare Oliver e a imprigionarlo in una cella. Lo costringe a confessare che a lui piace uccidere, una rivelazione che spinge Oliver a voler abbandonare il ruolo di eroe di Star City e appendere arco e frecce al chiodo. Ma questo non era abbastanza, perché Adrian decide di rapire suo figlio e portarlo sull’isola di Lian Yu. In quel momento tutto il team si reca sull’isola, il posto infernale dove Oliver ha imparato a combattere e sopravvivere. Su quell’isola tutti rimangono bloccati in un’esplosione, eccetto per Oliver e suo figlio. Gli unici a uscirne vivi dopo che Adrian si è sparato in testa per far esplodere le bombe.

Madness | Aperit-Hero: Green Arrow, essere persone migliori

Dopo l’esplosione dell’isola, Oliver si è preso le responsabilità di prendersi cura di suo figlio William. Per fortuna molte persone sono riuscite a sopravvivere all’esplosione, questo include Diggle, Felicity, Thea, Rene Ramirez, Curtis Holt e Slade Wilson. Altre persone non ce l’hanno fatta, come Malcolm Merlyn. Dopo aver perso ancora altre persone che amava, Oliver è ancora più spezzato, ma è più che motivato a proteggere suo figlio e continuare a essere Green Arrow. Purtroppo però suo figlio non stravede per lui, anzi, finisce per trasferirsi dai nonni, i genitori di sua madre morta sull’isola. Nel mentre Oliver cerca di fare ammenda con gli errori e i fantasmi del suo passato. Per farlo, si dedica ancora di più alla lotta al crimine e finisce per diventare di nuovo violento e sanguinario. Quest’ennesima lotta lo porta a scontrarsi contro un boss criminale di nome Ricardo Diaz, che si rivela essere il leader di un gruppo criminale chiamato Dragon.

Questi riesce a mettere in serie difficoltà Oliver, toccando ancora una volta le persone che gli stanno vicino. Un’altra persona cara che il protagonista perde durante questa guerra contro Ricardo Diaz è Quentin Lance, il padre di Laurel e Sara e il capo della polizia di Star City. Per l’omicidio di Quentin ci finisce di mezzo proprio Oliver, che già era perseguitato dalla polizia, sospettato di essere un vigilante che si fa giustizia da solo. C’erano già dei sospetti sul fatto che Arrow e Green Arrow fossero in realtà la stessa persona e la morte di Quentin Lance, l’unico poliziotto che credeva nell’eroe incappucciato, ha portato alla sua rovina. Dopo la sconfitta per mano di Ricardo Diaz, Oliver confessa di essere Green Arrow. Questa confessione lo porta poi a finire in prigione.

You have failed this universe | Aperit-Hero: Green Arrow, essere persone migliori

Scontata la pena, Oliver esce di prigione e pian piano riesce a riprendere in mano la sua vita. Riesce a riottenere la fiducia di suo figlio William e, nel tempo, torna anche ad avere una relazione con Felicity Smoak. La lotta ovviamente però non era terminata, Ricardo Diaz era ancora in circolazione e aveva preso ancora più potere. Green Arrow torna in azione, dopo aver riunito la squadra, e finalmente pone fine all’impero di criminali e poliziotti corrotti che stavano nuovamente avvelenando la città. Diaz però non è l’unica minaccia, infatti, mentre Oliver era in prigione, a Star City arriva un nuovo Green Arrow. Si scoprirà che la persona dietro la maschera è Emiko Queen, sorellastra di Oliver, nata da un rapporto occasionale di Robert. Emiko aveva l’obiettivo di distruggere per sempre i Queen, eliminando la dinastia di Green Arrow e farlo scomparire per sempre. Anche questa volta, il nostro arciere riesce ad uscirne vincitore, seppur con un altro trauma (e vi pare che non arrivano sempre altri traumi?). Ma gli eroi non sempre vincono.

Come ci ha insegnato Tony Stark in Avengers Endgame: una parte del viaggio è la fine. Il multiverso è infatti sul rischio del collasso, con una minaccia aliena che vuole ricostruire l’intera esistenza completamente da zero. Questa minaccia è l’Anti-Monitor, un avversario fin troppo grande per un eroe urbano come Green Arrow. Ecco perché il capitolo finale di Oliver arriva proprio nel crossover Crisi sulle Terre Infinite. In questo crossover ad aiutare Oliver ci sono Flash, Supergirl, Superman, John Constantine e Le Leggende. Green Arrow muore durante il primo attacco alieno, ma la sua anima viene recuperata da Constantine e in questo modo Oliver diventa un essere divino, chiamato Lo Spettro. Con i poteri dell’invulnerabilità, l’intangibilità e la capacità di togliere i poteri a chi crede sia indegno, Oliver sconfigge l’Anti-Monitor. Nel farlo, però, usa tutta la sua energia cosmica e finisce per sacrificarsi. Muore così circondato dai suoi amici, gli altri eroi che sono nati grazie a lui. In questo modo Oliver Queen, nato come vigilante, diventa il salvatore del multiverso.

Una vita piena di dolori e sofferenza, ma anche di amore

La vita di Oliver Queen è stata molto travagliata, con più dolori che vittorie. Ma ciò che lo contraddistingue da molte persone è la sua forza spirituale e la sua determinazione. Durante la sua vita ha perso molte persone che amava, spesso e volentieri anche per errori che aveva commesso in passato. Ma questo non l’ha mai fermato, nonostante abbia avuto i suoi momenti di caduta. Green Arrow è la prova vivente che una persona qualunque può dare tantissimo al mondo e ispirare le persone a fare del loro meglio per aiutare gli altri. Proteggendo la città, ma anche le persone a lui care, Oliver Queen è diventato un uomo migliore. Molti lo odiavano per gli errori che aveva commesso, per il suo egoismo e la sua arroganza in giovane età. Eppure la crescita lo ha portato a diventare una persona del tutto diversa da ciò che era prima di Lian Yu. Quello di Oliver è uno dei più grandi percorsi evolutivi della storia, non solo della DC, ma anche delle serie tv.

L’episodio di Aperit-Hero finisce qui! Voi che ne pensate di Arrow? Vi è piaciuta la serie? Vorreste un ritorno di Stephen Amell nei panni del personaggio nel prossimo DCU di James Gunn? Diteci la vostra con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per il prossimo episodio di Aperit-Hero e tanto altro dal mondo dei film e delle serie tv!

