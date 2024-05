Torino-Bologna: dove vedere la partita?

Il weekend comincia con una sfida molto intensa, tra due squadre che si sono ben comportate fino a questo momento. Scopriamo dove vedere Torino-Bologna

I diritti televisivi sono diventati un punto fermo per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si può notare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene quest’ultima sia l’unica a poterne vantare la piena esclusività. Questo mostra sicuramente un grande vantaggio per le società, che godono di introiti e sponsor, ma si rivela un grande problema per utenti e tifosi, visto che si ritrovano costretti a cercare tante altre informazioni in merito. Ecco allora che l’articolo in questione ha uno scopo ben preciso: spiegare dove vedere Torino-Bologna e analizzare le probabili formazioni.

La giornata 35 avrà così inizio già dal Venerdì, con uno scontro importante e che dovrebbe risultare vivace e grintoso.

Dove vedere Torino-Bologna: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al decimo posto con 46 punti, il Torino non ha osato puntare all’Europa e si è letteralmente accontentato, come si evince dal recente score: una vittoria, due pareggi e due sconfitte. In quarta posizione con 63 punti c’è il Bologna, vero e proprio sogno ad occhi aperti di questo campionato. Gli emiliani adesso puntano alla Champions League. Scopriamo dunque dove poter vedere Torino-Bologna, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, ha ottenuto un posto di rilievo all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra inoltre sugli scontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di scegliere due strade: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può utilizzare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Saranno necessarie poche operazioni, cliccando sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta dei servizi si mostra diversa. Per quanto riguarda la Serie A, sono garantite tre partite per ogni giornata, mentre il campionato femminile vanta l’intero palinsesto. A queste opzioni si aggiungono i match dei club esteri e gli impegni di natura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, quali NBA, Gold, Tennis Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € a cadenza mensile, perdendosi in pochi passaggi prima di cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Chiusa la discussione inerente alle piattaforme, siamo pronti a rispondere: Torino-Bologna sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Olimpico Grande Torino della medesima città. Si ricorda di avere una VPN per viaggiare in totale sicurezza.

Torino-Bologna, probabili formazioni

I granata non hanno più nulla da chiedere, gli emiliani tanto da prendersi.

Di seguito le probabili formazioni:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Lovato, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, El Azzouzi, Saelemaekers; Zirkzee.

Una delle due vincerà sull’altra? Diteci cosa ne pensate. Continuate intanto a seguire tuttotek.it per rimanere sempre aggiornati sulle news del mondo social e web.