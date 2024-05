DAZN annuncia un ulteriore aumento dei prezzi: gli abbonati protestano

DAZN, la piattaforma di streaming sportivo sempre più popolare, ha recentemente annunciato un altro rincaro dei prezzi che ha scosso gli abbonati. Secondo un comunicato stampa emesso dall’azienda, a partire dal 3 giugno 2024, il costo mensile dell’abbonamento aumenterà a 34,99€, rimanendo invariato per i successivi 12 mesi.

Questo nuovo prezzo rappresenta un significativo aumento rispetto al costo precedente e ha suscitato una serie di reazioni negative da parte degli utenti.

Molti abbonati si sentono traditi da questa mossa da parte di DAZN, specialmente coloro che avevano optato per il Piano Annuale DAZN STANDARD con pagamento in 12 rate, con prezzo bloccato fino alla scadenza del contratto. Questa opzione, scelta da molti nel giugno 2023, ha garantito loro un risparmio di oltre 110€ rispetto ai costi del Piano Mensile nel corso dell’anno trascorso. Tuttavia, nonostante gli accordi precedentemente stabiliti, il rincaro annunciato colpisce ora anche questi abbonati.

In risposta alle crescenti preoccupazioni degli utenti, DAZN ha sottolineato che gli aumenti dei prezzi sono necessari per garantire una migliore funzionalità dei servizi, in linea con la normativa vigente e le condizioni contrattuali di utilizzo dei servizi di DAZN. Tuttavia, molte persone rimangono scettiche riguardo a questa spiegazione e vedono l’incremento dei prezzi come un mero tentativo di aumentare i profitti a scapito degli abbonati fedeli.

Nuovi aumenti per DAZN

Il comunicato stampa di DAZN ha anche offerto agli utenti un’opzione di recesso senza penali o costi di disattivazione entro il 28 giugno 2024, per coloro che non sono d’accordo con le nuove modifiche contrattuali. Tuttavia, molti si chiedono se questo sia sufficiente a placare le crescenti proteste degli abbonati delusi.

Nonostante l’aumento dei prezzi, DAZN continua a promuovere la sua vasta offerta sportiva, che comprende le partite di Serie A TIM fino alla stagione 2028/2029, insieme ad una programmazione multisport sempre più ricca. La piattaforma si impegna anche a migliorare costantemente l’esperienza di streaming per gli utenti, introducendo nuove funzionalità come la “FAN ZONE” e offrendo contenuti esclusivi come “OPEN VAR“.

In conclusione, l’ennesimo rincaro dei prezzi da parte di DAZN ha suscitato un’ondata di critiche da parte degli abbonati che si sentono delusi e traditi. Mentre l’azienda cerca di giustificare questa decisione con la necessità di migliorare i servizi offerti, molti utenti si chiedono se il rapporto qualità-prezzo rimarrà ancora conveniente.

E voi cosa ne pensate di questi rincari? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguire tuttotek.it per rimanere aggiornati!