Senna, il trailer della serie sul leggendario pilota brasiliano

Il mondo della Formula 1 viene sempre celebrato in ogni forma di media possibile. Stavolta a celebrarlo è Netflix, che ha pubblicato online il trailer di Senna, serie ispirata alla vita del leggendario pilota brasiliano

Le leggende che hanno segnato la storia della Formula 1 sono tante e una di quelle è Ayrton Senna, morto in un tragico incidente sul circuito di Imola al settimo giro, con il volante che si è ficcato nel casco del pilota. La serie non sarà in stile documentario come è stato per il caso di Michael Schumacher. Anzi, nella serie vedremo proprio un attore in carne e ossa a interpretare il leggendario pilota brasiliano. L’attore che ha preso il ruolo è infatti Gabriel Leone. La serie segue la linea d’onda della serie tv Netflix sul mondo della Formula 1 Drive to Survive, serie che è stata rinnovata per una nuova stagione. Quest’ultima serie è stata la prima che ha portato il grande pubblico dietro le quinte del mondo della Formula 1, dimostrando tutti i conflitti e le amicizie tra i piloti. Tutto quello che non vediamo nelle gare in diretta.

Senna, la vita del pilota nel trailer della serie

Come ci spiegano nel posto di presentazione della serie, Senna parlerà direttamente della vita di Ayrton Senna. Avremo modo di vedere i vari momenti della sua carriera, le sue amicizie e le sue relazioni. Il trailer si concentra perlopiù sul finale di gara del GB del Brasile 1991, gara che segnò la prima storica vittoria del pilota sulla pista di casa di Inrterlagos. Il trailer finisce con l’iconico e immotale urlo misto di felicità e fatica che Senna lanciò via radio dopo aver superato la bandiera a scacchi. Una serie che darà quindi modo a chi non conosce la sua storia di scoprirla.

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere la serie sulla vita della leggenda della Formula 1? Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv e molto altro.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.