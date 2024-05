Vivo espande la famiglia X100: in arrivo X100 Ultra e X100s, ecco le prime indiscrezioni su design, specifiche tecniche e data di lancio prevista

Il vivo X100 Pro ha conquistato tutti gli appassionati di fotografia mobile con la sua esperienza di imaging fuori dal comune. Lanciato a novembre 2023, questo smartphone ha dimostrato l’ impegno di vivo nell’innovazione del comparto fotografico. Ebbene, la notizia entusiasmante è che l’azienda cinese non si ferma qui e sta già lavorando su due nuove varianti della serie X100, ognuna con caratteristiche distintive.

Vivo X100 Ultra e X100s: le indiscrezioni

Stando a un’immagine ufficiale circolata ampiamente sui social media cinesi, possiamo aspettarci l’arrivo di un vivo X100 Ultra e di un vivo X100s. L’X100 Ultra si preannuncia come un vero e proprio top di gamma con una configurazione inedita delle tre fotocamere posteriori. L’X100s, invece, sembra voler puntare sulla continuità estetica rispetto ai fratelli maggiori, X100 e X100 Pro.

Sebbene l’immagine non sia disponibile in alta risoluzione e la sua origine sia sconosciuta, possiamo comunque carpire alcuni dettagli interessanti. L’X100 Ultra mette in mostra una fotocamera con teleobiettivo a periscopio, il logo Zeiss che conferma il trattamento T* delle lenti e alcune scritte sul bordo che suggeriscono un grandangolo equivalente a 14mm e un teleobiettivo equivalente a 85mm. Inoltre, si vocifera che l’X100 Ultra sarà equipaggiato con il potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 3.

Le novità

La principale novità dell’X100s rispetto ai modelli precedenti riguarda il chipset. Secondo alcuni benchmark pubblicati da un dirigente di vivo, possiamo aspettarci un Dimensity 9300+ con un core principale leggermente più performante, capace di raggiungere i 3.4 GHz rispetto ai 3.25 GHz del Dimensity 9300 standard.

Conclusioni

L’attesa per questi smartphone è ormai alle stelle e l’annuncio ufficiale della data di lancio dovrebbe arrivare a breve. Ci auguriamo che vivo decida di lanciare l’X100 Ultra e l’X100s anche a livello internazionale, regalando a tutti gli appassionati di telefonia mobile la possibilità di provare queste interessanti novità.

Che ne pensate del nuovo smartphone Vivo? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!