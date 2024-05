Aston Martin svela il nuovo V12 per la rinnovata Vanquish

La casa autombolistica inglese Aston Martin annuncia il nuovissimo propulsore V12 che sarà il cuore della rinnovata Vanquish

La leggendaria Aston Martin Vanquish sembra essere pronta a fare il suo ritorno trionfante sulle strade con un nuovo motore V12 che promette di portare le prestazioni e il piacere di guida a nuovi livelli. Questo capolavoro di ingegneria automobilistica rappresenta l’apice dell’innovazione del marchio britannico e segna un nuovo capitolo nella storia di questa iconica vettura sportiva di lusso. Il nuovo propulsore è stato completamente ridisegnato rispetto al precedente quando sprigionava 77o CV nel modello d’addio della DBS 770 Ultimate.

Dopo essere stata presentata per la prima volta nel 2001, la Vanquish ha segnato un punto di svolta per Aston Martin grazie al suo design innovativo, alle sue prestazioni eccezionali e al suo lusso senza compromessi. Ora, la nuova Vanquish si prepara a ridefinire completamente i confini del lusso e delle prestazioni nel mondo delle auto.

Aston Martin annuncia la nuova Vanquish ed il rivoluzionario V12

Il nuovo motore V12 biturbo della Vanquish è stato rivisto per erogare una potenza incredibile di 835CV e una coppia impressionante di 1.000 Nm. Grazie a una serie di raffinatezze tecniche mirate, come una coppia di turbocompressori a velocità più elevata e a inerzia ridotta, candele riposizionate e iniettori di carburante ad alta portata, questo motore promette un’accelerazione brutale e una risposta immediata ai comandi del pilota. Aston Martin ha dichiarato che questo nuovo V12 sarà riservato ai modelli più esclusivi e a disponibilità limitata, confermando che farà il suo debutto sulla prossima Vanquish, che prenderà il posto della DBS come ammiraglia Gran Turismo del marchio. Questo evidenzia l’intenzione del marchio di mantenere vivo il fascino del motore a dodici cilindri anche in un’era in cui la mobilità elettrica sta guadagnando terreno.

Il propulsore farà il suo debutto nel nuovo modello della Vanquish annunciato dalla casa di Gaydon nel 2024 dove saranno forniti ulteriori dettagli tecnici. In conclusione, la nuova Aston Martin Vanquish si prepara a conquistare il cuore degli appassionati di auto sportive di lusso con il suo design iconico, le sue prestazioni da brivido e la sua esclusività. Con il suo nuovo motore V12 rivoluzionario, questa vettura rappresenta l’eccellenza del “made in England” e ridefinisce gli standard del settore automobilistico.

