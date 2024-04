Una puntata di stallo e molto veloce per Anime Breakfast questa settimana, e forse un po’ enciclopedica, ma parliamone: quali sono le principali differenze fra shonen e seinen?

Nel mentre continuano i simulcast primaverili e Kaiju no.8 ci fa sognare puntata dopo puntata (a proposito, qui trovate la nostra recensione del primo episodio!), Anime Breakfast questa settimana si fa piccolino e torna ad un altro episodio Fast! L’ultimo lo avevamo dedicato a una micro-recensione di Yami Shibai, lo trovate qui, stavolta vorremmo essere un po’ più enciclopedici e forse trattare un argomento così abusato da essere ormai diventato ovvio. Visto che però non tutti nascono esperti e che, magari, un ripassino fa bene a tutti torniamo a chiederci: quali sono le principali differenze fra shonen e seinen? Scopriamolo!

Pubblico di riferimento | Anime Breakfast FAST: quali sono le differenze fra Shonen e Seinen?

Innanzitutto, partiamo dal presupposto che non si tratta di generi, bensì di categorie che si differenziano, principalmente, per il pubblico di riferimento. Nello specifico, lo Shonen ha come bacino d’utenza i ragazzi adolescenti (12-18 anni, in genere) e narra storie che ruotano attorno a protagonisti giovani, che affrontano storie di crescita personale e tematiche come l’amicizia, il coraggio, la perseveranza.

Il Seinen, invece, ha come target di riferimento uomini adulti (18-30 anni), quindi, di norma, più maturo. I temi affrontati dunque diventano più complessi e realistici e si sconfina nella politica, nel ruolo della società, della psicologia e nella filosofia. Spesso i protagonisti riflettono il lettore medio, offrendo personalità imperfette e tormentate e che lottano con le difficoltà della vita adulta.

Tematiche e narrazione | Anime Breakfast FAST: quali sono le differenze fra Shonen e Seinen?

Vediamo insieme qualche ulteriore caratteristica dello Shonen:

Genere di narrazione : solitamente, lo shonen si focalizza sul genere azione-avventura, con opere che si fondano su combattimenti, sfide epiche e colpi di scena di varia natura;

: solitamente, lo shonen si focalizza sul genere azione-avventura, con opere che si fondano su combattimenti, sfide epiche e colpi di scena di varia natura; Sviluppo personale : i protagonisti crescono e migliorano nel corso della storia, affrontando una vera e propria crescita personale

: i protagonisti crescono e migliorano nel corso della storia, affrontando una vera e propria crescita personale Umorismo e leggerezza : non sempre, ma spesso momenti di comicità alleggeriscono la tensione e rendono la lettura più piacevole per il pubblico di giovanissimi che fanno da riferimento

: non sempre, ma spesso momenti di comicità alleggeriscono la tensione e rendono la lettura più piacevole per il pubblico di giovanissimi che fanno da riferimento Finali positivi: è improbabile che uno Shonen finisca male, suvvia, il bene trionfa sempre e il messaggio di fondo è generalmente motivante e rassicurante

E invece il Seinen?

Realismo e complessità : le storie Seinen esplorano tematiche profonde e sfumate, senza timore di affrontare argomenti controversi o disturbanti

: le storie Seinen esplorano tematiche profonde e sfumate, senza timore di affrontare argomenti controversi o disturbanti Psicologia e introspezione : i personaggi sono complessi, di solito ben sviluppati e con sfaccettature e motivazioni realistiche

: i personaggi sono complessi, di solito ben sviluppati e con sfaccettature e motivazioni realistiche Violenza e dramma : anche nei Seinen possono esserci combattimenti e scontri epici, ma in questo caso la rappresentazione della violenza può essere esplicita e cruda, fungendo da espediente narrativo per esplorare la natura umana

: anche nei Seinen possono esserci combattimenti e scontri epici, ma in questo caso la rappresentazione della violenza può essere esplicita e cruda, fungendo da espediente narrativo per esplorare la natura umana Finali ambigui: non sempre c’è un lieto fine e, spesso, i finali vengono lasciati alla libera interpretazione personale del lettore o dello spettatore

Qualche esempio?

Shonen : One Piece, Naruto, My Hero Academia, Dragon Ball, Kimetsu no Yaiba

: One Piece, Naruto, My Hero Academia, Dragon Ball, Kimetsu no Yaiba Seinen: Berserk, Monster, Vagabond, Vinland Saga, Master Keaton

Conclusioni

Insomma, in definitiva, le principali differenze fra Shonen e Seinen rispecchiano fondamentalmente il loro pubblico di riferimento, ma entrambe rimangono esperienze di lettura e di visione complementari. Lo Shonen, con la sua carica di avventura e positività, cattura l’immaginazione dei più giovani, mentre il Seinen, con il suo realismo e la sua profondità, offre spunti di riflessione per un pubblico più maturo. Entrambe le categorie offrono storie di valore e personaggi memorabili, arricchendo il panorama manga con generi differenti e appassionanti.

