Regalo Tech per la mamma al passo coi tempi: le proposte di JBL e JVC

Le mamme di oggi sono sempre più connesse e un regalo tecnologico, come le proposte di JBL e JVC, può davvero renderle felici. La Festa della Mamma è un’occasione speciale per renderle felici

JBL e JVC offrono una vasta selezione di opzioni per soddisfare le esigenze di ogni tipo di mamma. Che sia una professionista sempre in movimento desiderosa di restare in contatto con la famiglia, o un’appassionata di musica che ama ascoltarla all’aperto o durante l’attività fisica. Troveremo sicuramente il regalo perfetto per ogni mamma speciale.

Proposte JBL e JVC per il regalo perfetta alla mamma

Per le mamme appassionate di tecnologia e innovazione, JBL offre due interessanti opzioni di auricolari: i JBL Tour PRO 2 e i JBL Live Flex. I JBL Tour PRO 2 sono dotati di una custodia di ricarica intelligente, la prima al mondo, che offre un display touch LED da 1,45 pollici per gestire la musica, personalizzare gli auricolari e ricevere chiamate, messaggi e notifiche dai social media in tempo reale. Questi auricolari sono disponibili anche nella raffinata colorazione Champagne, perfetta per le mamme che cercano un tocco di classe in più. I JBL Tour PRO 2 sono disponibili sullo store online di JBL e su Amazon.

Per le mamme amanti della musica, gli auricolari JBL Live Flex offrono un comfort duraturo per un ascolto ad alta fedeltà in movimento. Con la cancellazione del rumore adattiva e una batteria che offre fino a 40 ore di riproduzione, questi auricolari sono ideali per l’ufficio, una passeggiata o qualsiasi altra attività quotidiana. I JBL Live Flex sono disponibili sullo store online di JBL e su Amazon.

JBL Go 3

Per quanto riguarda gli speaker, il JBL Go 3 è compatto, facile da trasportare e offre un suono potente grazie alla tecnologia Pro Sound. Disponibile in diverse colorazioni, tra cui il Rosa speciale, il JBL Go 3 è perfetto per le mamme che amano la musica e desiderano avere sempre con sé uno speaker. È resistente all’acqua, alla pioggia e alla polvere, e offre fino a 5 ore di musica con una singola carica. Il JBL Go 3 è disponibile sullo store online di JBL e su Amzon.

Gli HA-NP50T di JVC sono auricolari progettati per offrire un suono dettagliato e brillante senza ostruire il canale uditivo. Consentendo alle mamme di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante. Con una batteria che offre fino a 38 ore di autonomia e la resistenza all’acqua e al sudore, questi auricolari sono ideali anche per l’attività sportiva. Gli HA-NP50T sono disponibili sullo store online di JVCKenwood e su Amazon.

Infine, gli HA-A25T di JVC sono dotati di cancellazione attiva del rumore e auricolari in memory foam per una vestibilità confortevole e sicura. Con una modalità a bassa latenza ideale per guardare video e una connessione wireless Bluetooth stabile, questi auricolari offrono un’esperienza audio senza interruzioni. Gli HA-A25T sono disponibili sullo store online di JVCKenwood al prezzo di €69,99.

E voi? Cosa ne pensate di queste proposte regalo JVC e JBL per la Festa della mamma? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).