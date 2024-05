CORSAIR: nuove ventole RS MAX Series con spessore maggiorato a 30 mm

CORSAIR ha ottimizzato ulteriormente le prestazioni delle ventole per PC grazie alle RS MAX Series con spessore maggiorato a 30 mm

CORSAIR ha introdotto le nuove ventole RS MAX Series con uno spessore aumentato a 30 mm, ottimizzando ulteriormente le prestazioni dei ventilatori per PC. Queste ventole rappresentano una scelta eccellente per gli appassionati di PC che desiderano massimizzare le prestazioni del loro sistema senza compromessi.

Dettagli sulle nuove RS MAX Series di CORSAIR

Le RS MAX Series sono progettate per offrire un flusso d’aria potente e silenzioso. Ciò grazie all’utilizzo di Liquid Crystal Polymer, una maggiore superficie delle pale e il supporto alla tecnologia AirGuide. Integrano anche i silenziosi cuscinetti magnetici a cupola di CORSAIR, garantendo una lunga durata e un funzionamento silenzioso. Con il 20% di spessore in più rispetto alle ventole standard, le RS MAX Series possono operare a velocità inferiori mantenendo le stesse prestazioni di flusso d’aria. Riducendo così il livello di rumore.

Inoltre, la maggior pressione statica generata dalla più ampia aletta della ventola agevola il flusso d’aria anche attraverso aree ad alta densità come i radiatori. Rendendole così ideali per sistemi di raffreddamento a liquido ad alte prestazioni. Queste ventole sono dotate di un connettore PWM a 4 pin per regolare la velocità con precisione, senza la necessità di un controller dedicato. L’utilizzo di materiali di alta qualità come il Liquid Crystal Polymer e le alette rinforzate in fibra di vetro riducono le vibrazioni, migliorando le prestazioni e la durata complessiva delle ventole.

Disponibilità e prezzi

Le RS MAX Series sono disponibili nei formati da 120 mm e da 140 mm e sono coperte da una garanzia di cinque anni. Sono disponibili per l’acquisto sul negozio online CORSAIR e presso rivenditori autorizzati in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni sui prezzi e sulla disponibilità, è possibile visitare il sito web di CORSAIR o contattare i rappresentanti vendite o PR locali.

