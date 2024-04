Rinviata la data d’uscita per i film di Kraven e Karate Kids

Sony ha ufficialmente annunciato il rinvio dell’uscita di due dei suoi prossimi film attesissimi: Kraven il Cacciatore e Karate Kid

È arrivata in queste ore la notizia di una serie di slittamenti dovuti agli scioperi di Hollywood del 2023, la cui onda lunga si fa sentire anche in casa Sony. In particolare il film su Kraven il Cacciatore, il villain dell’Uomo Ragno che fa parte del Sony’s Spider-Man Universe (SSU), è stato posticipato al 13 dicembre 2024. Previsto per il 30 agosto di quest’anno, il film aveva già subito un rinvio di quasi un anno a causa delle agitazioni sindacali: inizialmente Sony aveva fissato la data del 14 febbraio scorso.

Kraven il Cacciatore vedrà Aaron Taylor-Johnson nei panni di Sergei Kravinoff, un immigrato russo determinato a dimostrare di essere il più grande cacciatore al mondo. Nel cast anche Arana DeBose (Calypso), Fred Heichinger (Chameleon), Christopher Abbott, Alessandro Nivola, Russell Crowe e Levi Miller. Nonostante i legami tra Sony e Marvel Studios, Kraven il Cacciatore non farà parte del Marvel Cinematic Universe (MCU). A meno di scene dopo i titoli di coda esplosive.

Le nuove date di uscita per Kraven e altri film della Sony

Anche il nuovo film di Karate Kid ha subito un rinvio: inizialmente previsto per il 13 dicembre 2024, ora debutterà nelle sale il 30 maggio 2025, per fare posto a Kraven. Ma anche per permettere al film di seguire l’ultima stagione dello spin-off televisivo Cobra Kai. Si parla dunque del prossimo anno per questo progetto in post produzione.

Il nuovo Karate Kid segnerà il ritorno del franchise originale e vedrà nel cast Ralph Macchio, Jackie Chan, Ben Wang, Joshua Jackson, Sadie Stanley, Wyatt Oleff, Aramis Knight e Ming-Na Wen. Dovremo aspettarlo un anno, ma al suo posto potremo vedere appunto l’atteso film di Kraven sotto Natale, del quale più in alto potete trovare il trailer.

