Xiaomi allarga la famiglia Redmi? Spunta un misterioso Redmi 13

Xiaomi potrebbe lanciare un nuovo smartphone economico: Redmi 13. Le prime indiscrezioni parlano di una batteria capiente da 5.000 mAh e ricarica rapida a 33W

Xiaomi sembra voler espandere ulteriormente la propria gamma di smartphone con un nuovo dispositivo denominato Redmi 13. La sua esistenza è stata recentemente confermata da una certificazione ottenuta presso l’ente indonesiano SDPPI, con il numero di modello 24040RN64Y.

Purtroppo, la certificazione indonesiana non svela alcuna specifica tecnica del nuovo smartphone limitandosi a confermare il nome. Tuttavia, questo stesso dispositivo era già stato precedentemente certificato da organismi come l’IMDA di Singapore, la FCC statunitense e la Comunità Europea (EEC). Grazie alla certificazione FCC possiamo ricavare qualche dettaglio interessante: il Redmi 13 dovrebbe essere dotato di una batteria dalla generosa capacità di 5.000 mAh e supportare la ricarica rapida cablata a 33W.

Redmi 13: clone di Poco M6 4G o sorpresa in arrivo?

Il mondo degli smartphone Xiaomi è pieno di sorprese (e a volte anche di un po’ di confusione!). Le indiscrezioni circolanti suggeriscono che Redmi 13 potrebbe essere sostanzialmente identico allo smartphone Poco M6 4G, anch’esso apparso di recente in diverse certificazioni. Del resto, Xiaomi non è nuova a proporre lo stesso dispositivo sotto due brand differenti a seconda del mercato di riferimento.

Si prevede che Poco M6 4G venga lanciato in India, mercato nel quale potrebbe arrivare anche Redmi 13. Tuttavia, quest’ultimo non ha ancora ottenuto la certificazione BIS indiana, il che potrebbe indicare un lancio leggermente posticipato rispetto al suo “gemello”.

Conclusioni

