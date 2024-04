Apple pronta a svelare i nuovi iPad Pro con chip M4: AI in arrivo?

Apple svela la data di lancio dei nuovi iPad Pro, in arrivo il 7 maggio. Un rumor suggerisce l’utilizzo del chip M4

Finalmente ci siamo! Apple ha fissato la data per il suo prossimo evento dedicato ai tablet: il 7 maggio. In attesa di scoprire tutte le novità, un rumor proveniente da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg noto per la sua affidabilità, sta già facendo scalpore. Gurman sostiene infatti che il nuovo iPad Pro potrebbe montare direttamente il chip M4, saltando del tutto l’M3.

iPad Pro con chip M4: il rumor

Questa scelta potrebbe segnare una svolta epocale. All’inizio del mese, Gurman aveva delineato la timeline di rilascio dell’M4, previsto inizialmente solo per i nuovi Mac in arrivo tra la fine del 2024 e il 2025. L’integrazione dell’M4 sull’iPad Pro trasformerebbe il dispositivo nel “primo dispositivo Apple davvero basato sull’intelligenza artificiale“, secondo Gurman.

Le sue fonti gli parlano di una “forte possibilità” che ciò accada, e potrebbe spiegare, almeno in parte, il perché di tanta attesa per i nuovi iPad. Ma le novità non finiscono qui. Il prossimo iPad Pro dovrebbe vantare anche un display OLED, una prima assoluta per i tablet Apple.

Questo cambiamento tecnologico permetterà di realizzare l’iPad più sottile di sempre. Gurman prevede che Apple, durante la Worldwide Developers Conference di giugno, si concentrerà proprio su come il chip M4 e i nuovi iPad Pro sfrutteranno le potenzialità del software e dei servizi AI integrati in iPadOS 18, la versione del sistema operativo attesa per l’autunno.

Conclusioni

Insomma, l’evento di maggio sembra destinato a presentare un iPad Pro rivoluzionario, all’avanguardia sia per quanto riguarda l’hardware che il software. Non resta che attendere pochi giorni per scoprire tutti i dettagli ufficiali.

Che ne pensate del tablet Apple? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!