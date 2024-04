Xiaomi espande il suo ecosistema con Xiaomi TV A e Xiaomi TV A Pro

E voi? Cosa ne pensate di queste novità targate Xiaomi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).

D’altra parte, Xiaomi TV A Pro offre un’ esperienza di visione ancora più coinvolgente grazie al display QLED 4K ad alta risoluzione e al supporto HDR . Questa tecnologia consente di catturare i dettagli più piccoli e di apprezzare appieno la profondità delle scene. La tecnologia audio Dolby completa l’esperienza, offrendo un suono di alta fedeltà per un’immersione totale nell’azione. Anche Xiaomi TV A Pro integra Google TV nel telecomando, offrendo un accesso facile ai contenuti desiderati. Questa serie è disponibile in quattro dimensioni: 43”, 55”, 65” e 75”.

Xiaomi TV A è progettata per offrire accesso illimitato a una vasta gamma di contenuti grazie all’integrazione di Google TV. Gli utenti possono godere di film, app e giochi con facilità. Inoltre, questa serie è dotata di una tecnologia avanzata di compensazione del movimento MEMC, che garantisce immagini fluide e nitide in qualità 4K UHD su tutti i modelli, tranne il 32’’ che offre una qualità HD. Il design senza cornice conferisce a Xiaomi TV A un aspetto elegante e moderno, disponibile in cinque diverse dimensioni: 32”, 43”, 50”, 55” e 65” .

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.