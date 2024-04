ASUS Republic of Gamers: il monitor gaming ROG Swift OLED PG32UCDM ora disponibile

Il nuovo monitor ROG PG32UCDM offre anche ampie opzioni di connettività, tra cui DisplayPort 1.4 (DSC), HDMI 2.1, USB-C con Power Delivery a 90 watt e un jack per cuffie per la più ampia compatibilità con un’estesa gamma di dispositivi multimediali.

ROG Swift OLED PG32UCDM non assicura solo qualità e performance visive eccezionali, ma offre a ogni gamer diversi rapporti di aspetto tra cui scegliere, consentendo di selezionare anche una “modalità esports” che visualizza un’area da 24,5 pollici o una “modalità 27 pollici” per adattarsi a diversi generi di gioco. Inoltre, ROG DisplayWidget Center offre un’interfaccia intuitiva per accedere alle funzioni OLED Care e regolare le impostazioni principali del monitor senza alcuno sforzo, semplicemente con il mouse. Il PG32UCDM include anche la tecnologia ROG Gaming AI con le funzioni Dynamic Shadow Boost e Dynamic Crosshair che consentono di migliorare le proprie esperienze di gioco.

Il monitor di ASUS offre una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, eliminando le sfocature nei giochi più dinamici, mentre la tecnologia AMD FreeSync Premium Pro e la compatibilità con NVIDIA G-SYNC assicurano una visualizzazione senza strappi e con una latenza minima. Con un contrasto mozzafiato di 1.500.000:1 e il supporto per Dolby Vision e HDR10, il monitor offre un’esperienza HDR definitiva. La luminosità uniforme opzionale e i diversi rapporti di aspetto offrono un’immersione totale per ogni tipo di gioco.

Progettato per i gamer più esigenti, offre una combinazione perfetta di dimensioni, qualità dell’immagine e velocità di aggiornamento per un’esperienza di gioco straordinaria.

Questo monitor si distingue per i colori vivaci, i neri profondi e la luminosità eccezionale grazie alla tecnologia QD-OLED di terza generazione. Inoltre, grazie al dissipatore personalizzato avanzato, il monitor garantisce un raffreddamento ottimale per ridurre il rischio di burn-in e migliorare le prestazioni nel tempo.

