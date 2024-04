Redmi Note 13 Pro+ World Champions Edition: arriva in India

Xiaomi festeggia i 10 anni in India con il nuovo Redmi Note 13 Pro+ World Champions Edition! Design esclusivo, UI personalizzata e tanto altro

Xiaomi Redmi ha voluto celebrare in grande stile il suo decimo anniversario in India, il secondo mercato mondiale per gli smartphone. Dopo il lancio di inizio anno della variante standard, ecco arrivare la nuovissima edizione Redmi Note 13 Pro+ World Champions Edition, dedicata ai tifosi e agli appassionati di tecnologia.

Redmi Note 13 Pro+: l’edizione World Champions Edition

Questa edizione speciale condivide l’hardware potente e affidabile del modello standard, ma si distingue per un packaging esclusivo che farà battere il cuore ai fan del calcio. Il design bianco e azzurro richiama infatti i colori della nazionale argentina, fresca vincitrice della Coppa del Mondo FIFA 2022.

Ma le sorprese non finiscono qui! All’interno della confezione troverai un caricabatterie e uno strumento dorato per espellere la SIM, entrambi personalizzati con il logo dell’Associazione Calcistica Argentina (AFA). Il logo AFA compare anche sul retro dello smartphone, accompagnato dal numero 10. Questo numero simboleggia non solo il decimo anno di presenza di Xiaomi in India, ma anche il numero di maglia di Lionel Messi, capitano della squadra argentina campione del mondo.

Personalizzazioni software

Per un’esperienza ancora più immersiva, l’edizione World Champions Edition sfoggia un’interfaccia utente personalizzata con schermata di blocco, sfondi e icone a tema calcistico. Insomma, un vero e proprio tributo alla passione per lo sport più amato del pianeta!

Disponibilità

Sei pronto a entrare in campo con il Redmi Note 13 Pro+ World Champions Edition? L’edizione è disponibile in un’unica configurazione da 12GB di RAM e 512GB di storage, al prezzo di INR37.999 (circa $455 o €425). Le vendite inizieranno il 15 maggio in India.

Che ne pensate del nuovo smartphone Xiaomi? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!