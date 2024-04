I DJI Agras T50 e T25 ampliano le capacità di protezione aerea delle colture. I nuovi droni agricoli DJI vengono lanciati in tutto il mondo con l’app SmartFarm aggiornata

DJI, leader mondiale nei droni civili e nella tecnologia delle telecamere creative, ha annunciato oggi il lancio internazionale dei droni Agras T50 e Agras T25. Il T50, che si aggiunge alla popolare linea di droni Agras, offre un’efficienza senza pari per le operazioni di coltivazione su larga scala. Invece, il leggero T25 è progettato per essere più portatile per i campi più piccoli. Entrambi i droni sono compatibili con l’app aggiornata SmartFarm, che offre potenti funzioni per la gestione completa delle applicazioni aeree.

In qualità di leader mondiale nella tecnologia per l’agricoltura, puntiamo a far progredire l’agricoltura di precisione con i più recenti droni DJI Agras per l’irrorazione e lo spargimento. Ad oggi, oltre 980 milioni di ettari in tutto il mondo, in oltre 100 Paesi e regioni, sono stati trattati dai droni DJI Agriculture,

ha dichiarato Yuan Zhang, responsabile delle vendite globali di DJI Agriculture.

Con le nostre soluzioni collaudate per la protezione delle colture, gli agricoltori familiari e i coltivatori su larga scala possono migliorare i rendimenti, ridurre l’uso di sostanze chimiche e tagliare i costi, minimizzando l’impatto ambientale.

Dettagli sui niovi DJI Agras T50 e T25

L’Agras T50 è un fiore all’occhiello di efficienza e stabilità, nato da una profonda conoscenza delle esigenze dell’agricoltura su larga scala. Il design coassiale a doppio rotore e le eliche da 54 pollici garantiscono una stabilità di altissimo livello quando si trasportano carichi utili da 40 kg per l’irrorazione o da 50 kg per lo spandimento. Consentendo di irrorare in modo efficiente fino a 21 ettari all’ora.

Il sistema di irrorazione a doppia atomizzazione del T50 possiede una portata aumentata fino a 16 litri al minuto con due irrigatori e gocce di spruzzo di dimensioni regolabili. Questo lo rende l’ideale per una varietà di applicazioni, dai campi ai frutteti. Facilmente convertibile nella configurazione di spandimento. Il T50 può trasportare 50 kg di granuli secchi e spargere una portata fino a 108 kg/min2 o 1,5 tonnellate all’ora. Questa combinazione di potenza, precisione e versatilità fa del T50 la scelta migliore tra i droni agricoli, progettati per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dell’agricoltura moderna.

Novità in termini di connettività e stabilità

Il T50 è dotato di un sistema di trasmissione O3 aggiornato a quattro antenne, che estende la connessione tra il controller remoto e il drone fino a 2 km. Per le operazioni in montagna e in altri ambienti complessi, gli utenti possono utilizzare un DJI Relay per estendere la portata e la stabilità della trasmissione e migliorare la sicurezza delle operazioni. Il T50 è dotato di due radar attivi Phased Array e di sensori di visione binoculare. Questi lavorano insieme per ricostruire con precisione l’ambiente circostante il T50 e rilevare gli ostacoli vicini, per un rilevamento e un aggiramento intelligente degli ostacoli e per il Terrain Following sui pendii.

Il T50 può essere dotato di una coppia aggiuntiva di irrigatori centrifughi, che aumentano la portata a 24 litri al minuto. Ciò va a vantaggio di attività come l’irrorazione dei frutteti, che richiedono una portata maggiore per penetrare nelle chiome dense e trattare la parte anteriore e posteriore delle foglie. Inoltre, il T50 è alimentato da una batteria intelligente DB1560, con una capacità di 30 Ah e 1500 cicli di carica4. Il generatore inverter multifunzionale D12000iEP, abbinato al dissipatore di calore raffreddato ad aria, consente una ricarica rapida di 9 minuti, consentendo un funzionamento continuo con una coppia di batterie.

DJI Agras T50 e T25: agricoltura di precisione in un pacchetto portatile

L’Agras T25 racchiude tutte le caratteristiche avanzate del T50 in un design più piccolo e portatile. Può trasportare un carico utile di 20 kg per l’irrorazione o 25 kg per lo spandimento. Include le caratteristiche principali del T50, come l’evitamento multidirezionale degli ostacoli, il Terrain Following, la ricarica ultraveloce della batteria, il decollo con un solo tocco e le operazioni automatiche. Questo lo rende perfetto per l’uso in solitaria in aziende agricole di piccole e medie dimensioni.

L’applicazione DJI SmartFarm semplifica le operazioni quotidiane con i droni per la protezione delle colture e la gestione degli appezzamenti. Ciò grazie alla visualizzazione dei dati e alla reportistica migliorata, a una dashboard dinamica per la gestione dei dispositivi e a un facile accesso all’assistenza post-vendita e alle risorse di apprendimento su DJI Academy.

DJI attribuisce la massima priorità alla privacy dei dati e lascia ai clienti il controllo sull’uso dei loro dati. Per impostazione predefinita, nessun registro di volo, foto o video viene sincronizzato con DJI. I droni DJI Agras sono progettati per memorizzare i dati localmente nel telecomando e nel drone. Gli operatori devono scegliere di condividere o memorizzare i propri dati sui server DJI.

Condivisione dati

Per gli utenti al di fuori della Cina continentale, i dati dei droni condivisi con DJI sono ospitati nei server di Stati Uniti, Giappone ed Europa e sono protetti da TLS. I dati personali condivisi per la registrazione dell’account sono ulteriormente protetti dalla crittografia AES-256. Gli operatori possono facilmente cancellare i dati che hanno condiviso attraverso il proprio account DJI o contattando l’assistenza DJI. Dal 2017 sottoponiamo regolarmente i nostri prodotti a verifiche e certificazioni di sicurezza di terze parti, tra cui Booz Allen Hamilton, FTI Consulting e Kivu Consulting.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi droni DJI Agras T50 e T25? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).