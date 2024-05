Tineco: le incredibili offerte di maggio disponibili su Amazon da non farsi scappare

Ancora disponibili per pochi giorni le offerte targate Tineco disponibili su Amazon che riguardano alcuni dei propri di punta; questi incredibili sconti si protrarranno fino al 5 maggio

Per iniziare al meglio un nuovo mese, è comune sapere che ci sono due aspetti cruciali: organizzare una pulizia approfondita e riordinare gli spazi. Tineco offre una serie di promozioni disponibili su Amazon per alcuni dei suoi modelli selezionati e che saranno valide fino al 5 maggio. Di seguito vi mostreremo lavapavimenti e aspirapolvere targati Tineco con sconti fino 50%.

Dettagli sulle offerte di Tineco disponibili su Amazon

Tineco FLOOR ONE S5 è un’aspirapolvere senza fili intelligente. Rimuovi facilmente e rapidamente qualsiasi tipo di sporco sul pavimento, bagnato e asciutto. È dotata della tecnologia proprietaria iLoop Smart Sensor di Tineco che permette di regolare automaticamente l’aspirazione, il flusso d’acqua e la velocità del rullo della spazzola, in base al tipo di sporco individuato. Offre prestazioni di pulizia all’avanguardia.

Il rullo a spazzola di FLOOR ONE S5 è progettato per passare in modo agevole vicino ai battiscopa e pulire gli angoli più difficili da raggiungere. I tuoi pavimenti diventeranno completamente asciutti e senza alcun alone, in pochi minuti. Dotato di 2 Serbatoi più grandi e con durata della batteria di 35 minuti. Il serbatoio dell’acqua pulita da 0.8 litri è più grande, consentendo di pulire aree più grandi senza interruzioni. Il sistema a doppio serbatoio mantiene separata l’acqua pulita da quella sporca, quindi pulisci sempre con acqua pulita e detergente.

La funzione autopulente a mani libere lava automaticamente il tubo interno e il rullo della spazzola, per una manutenzione rapida e senza problemi. Il filtro per i peli di animali domestici rende la rimozione dei peli degli animali domestici facile e veloce. La base di ricarica 3-in-1 conserva e ricarica il dispositivo con la massima comodità.

Tineco FLOOR ONE S7 combo

Considerato il pulitore multifunzione intelligente 5 in 1. Il sostituto definitivo degli aspirapolvere tradizionali, in grado di fornire una soluzione efficace per affrontare la spazzatura bagnata, le macchie oleose secche e altri disordini che gli aspirapolvere non riescono a gestire. Dotato della tecnologia lavapavimenti e aspirapolvere più all’avanguardia di sempre. Affronta senza sforzo le macchie e i disordini di tutti i giorni. Passa facilmente dalla lavapavimenti all’aspirapolvere, fornendo la soluzione definitiva e più versatile per la pulizia di tutta la casa, compresi cucina e bagni. Sono inclusi vari accessori per superfici morbide, fessure e aree ad alta portata.

Il sistema autopulente aggiornato per una pulizia approfondita: l’acqua dolce viene utilizzata per pulire a fondo il rullo della spazzola e il tubo. Il pannello delle spazzole si abbassa per adattarsi al rullo, garantendo una pulizia profonda e senza lasciare tracce di sporco o detriti. Il rullo della spazzola ruota in entrambe le direzioni e utilizza l’asciugatura ad aria centrifuga per rendere la spazzola più soffice e asciutta, riducendo allo stesso tempo gli odori.

(in offerta su amazon.it) Tineco FLOOR ONE S7 Combo Lavapavimenti Smart Multifunzione, Autopulizia, Durata della Batteria Prolungata, Spazzola ZeroTangleTM, Pulizia a Doppio Bordo, Sicuro per Bambini e Animali Domestici Pulitore multifunzione intelligente 5 in 1: il sostituto definitivo degli aspirapolvere tradizionali, fornendo una soluzione efficace per affrontare la spazzatura bagnata, le macchie oleose secche e altri disordini che gli aspirapolvere non riescono a gestire. Dotato della tecnologia lavapavimenti e aspirapolvere più all'avanguardia di sempre, affronta senza sforzo le macchie e i disordini di tutti i giorni.

Gli altri prodotti Tineco in offerta su Amazon

Tineco FLOOR ONE S5 COMBO POWER KIT 3-in-1 Lavapavimenti, Aspirapolvere Intelligente per Bagnato e Asciutto, Aspirabriciole, per Peli di Animali Domestici, Display, App e Assistente Vocale LAVAPAVIMENTI INTELLIGENTE: Il Lavapavimenti pulisce lo sporco bagnato o asciutto e affronta facilmente la sporcizia appiccicosa e più difficile da rimuovere sui pavimenti duri. È dotata della tecnologia con Sensore Smart iLoop proprietaria di Tineco, in grado di regolare automaticamente il flusso di aspirazione, il flusso d’acqua e la velocità del rullo della spazzola per pulire qualsiasi tipo di sporco.

(in offerta su amazon.it) Tineco A11 Pet Aspirapolvere Senza Fili, Aspirazione Potente, Aspirapolvere Portatile, Lunga Autonomia, Leggero Per Moquette e Pavimenti PULIZIA SENZA FILI E POTENTE: Progettato senza fili e con un motore potente, è perfetto per pulire facilmente e mantenere costanti le tue pulizie quotidiane, perfetto per tappeti e pavimenti duri.

E voi? Cosa ne pensate di queste offerte di maggio di Tineco? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).