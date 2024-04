Square-Enix: diversi giochi sono stati cancellati dopo i recenti flop

L’esclusività Sony ha scottato Square-Enix più del previsto: svariati giochi del publisher potrebbero esser stati cancellati a sangue freddo

Ci rammarichiamo, a posteriori, del sarcasmo rivolto alla questione parlando di Kingdom Hearts IV, ma a quanto pare i giochi cancellati tra i nascituri in gestazione presso Square-Enix sono più del previsto. Il quadro generale dal publisher che ci ha dato Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Rebirth viene dal rapporto trimestrale della compagnia. L’anno fiscale conclusosi nel mese di marzo, dunque, non è stato trionfale. Le perdite della compagnia ammontano ai 22,1 miliardi di Yen o, in moneta occidentale, a 140 milioni di dollari. “Nel meeting del 27 marzo, 2024, il consiglio dei direttori della Square Enix Holdings hanno votato, alla luce dei molti cambiamenti in atto nell’azienda, di rivedere l’approccio allo sviluppo dei giochi in alta definizione per meglio allocare le risorse di sviluppo,” questo il lapidario incipit della sentenza. Vi lasciamo alla fonte.

Square Enix has seemingly canceled some games in an effort to be “more selective and focused” with development moving forward. https://t.co/yxw2PsxQ9A pic.twitter.com/W4QogPvZuE — Game Informer (@gameinformer) April 30, 2024

I giochi cancellati di Square-Enix: per chi suona la campana?

Esclusività o meno, i giochi cancellati da Square-Enix sono stati abbandonati a ragion veduta: “In seguito ad un’attenta analisi”, conclude la dichiarazione, “la compagnia prevede un costo complessivo di 22,1 miliardi di Yen per l’abbandono dei contenuti al termine dell’anno fiscale.” In altre parole, dunque, il publisher intende quantomeno assicurarsi che i prossimi progetti si rivelino lucrativi, o quantomeno che le future esclusive (se questa sarà la strada da perseguire ancora una volta) su console Sony siano abbastanza di successo. Ad ogni modo, 140 milioni di dollari investiti nello sviluppo di svariati titoli sono sfumati. È improbabile che mai sapremo di che si fosse trattato.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi su quale gioco si sarà abbattuta la scure del gigante dei GdR? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.