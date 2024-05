Monsters & Co. Lavori in Corso: stagione 2 in arrivo!

Dopo il successo della prima stagione, la serie animata Monsters & Co Lavori in Corso torna con la stagione 2! Siete pronti per tornare a ridere con i nostri mostri preferiti?

La serie animata basata sul film Monsters & Co ci ha incuriositi molto, ne abbiamo parlato più nello specifico in questo articolo con le nostre prime impressioni. L’arrivo della serie che continua una delle storie più belle che la Pixar ci abbia mai raccontato è stata una bella sorpresa, anche se il continuo ha preso una svolta del tutto diversa, com’era prevedibile anche dal finale del primo film. Adesso però possiamo tornare a goderci la storia che hanno iniziato i vecchi protagonisti Sullivan e Mike con un nuovo team con protagonista Tylor Tuskmon, uno dei più grandi spaventatori della Monsters University che si è ritrovato a diventare un meccanico dopo il cambio della politica aziendale della Monsters & Company. Ora il giovane deve allenarsi per diventare un giullare prendendo delle lezioni part time.

Il lavoro continua nella stagione 2 di Monsters & Co Lavori in Corso

Giusto nella giornata di ieri la Disney ha pubblicato sui propri canali social l’annuncio del ritorno della serie animata basata su Monsters & Co. Nella seconda stagione avremo modo di vedere cosa accadrà nelle vicende che vedranno ancora una volta protagonista Ben Feldman nei panni di Tylor. Tante amicizie, tanti momenti di tensione avvolti dal mistero, con un villain che ancora non ci è stato rivelato. Il tutto mentre Sullivan e Mike cercheranno di portare avanti l’azienda. Potremo vedere il continuo delle avventure dei nostri mostruosi protagonisti questa domenica 5 maggio. Nella serie rivedremo ovviamente il cast vocale originale composto da John Goodman, Billy Crystal, Ben Feldman, Mindy Kaling, Henry Winkler, Alanna Ubach e Lucas Neff.

Siete curiosi di vedere la seconda stagione? Vi è piaciuta la prima? Cosa succederà nei nuovi episodi? Lo scopriremo tra pochissimi giorni, il 5 maggio su Disney+. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv e molto altro!

