Mercedes Classe G elettrica: l’offroad si fa silenzioso ma potente

La Mercedes Classe G, lanciata la prima volta 45 anni fa, cambia completamente look e diventa elettrica. Vediamo quali sono le migliorie

Circa 45 anni fa, la Mercedes Classe G, meglio conosciuta come Geländewagen, era un’auto rivoluzionaria. Un fuoristrada inarrestabile, simbolo di lusso e avventura. In un’epoca dominata dalla transizione verso la mobilità elettrica, la casa automobilistica ha deciso di rivisitare questa leggenda in chiave elettrica. Mantiene intatte le sue distintive caratteristiche di fuoristrada. Anzi, in alcuni casi le migliora. La capacità di guado, ad esempio, raggiunge gli 850 millimetri, un aumento di 150 mm rispetto alle sorelle con motore endotermico. Esteticamente resta “spigolosa”, anche se alcuni piccoli dettagli, e una cornice luminosa a Led intorno alla griglia anteriore, ne migliorano l’estetica. Sotto il cofano, la e nasconde un cuore tecnologico all’avanguardia. La batteria agli ioni di litio da 116 kWh è integrata nel telaio portante, contribuendo ad abbassare il baricentro della vettura. Quattro motori elettrici controllati singolarmente sviluppano una potenza totale di 432 kW (587 CV) e una coppia di 1.164 Nm. L’autonomia dichiarata è di 473 chilometri (Wltp).

Guida su strada e in fuoristrada: un piacere senza compromessi con la Mercedes Classe G elettrica

La nuova Mercedes Classe G elettrica offre un’esperienza di guida davvero unica. Su strada, è silenziosa e confortevole. In fuoristrada, si trasforma in un vero mostro di potenza e affidabilità. Le Low Range e High Range sono ridotte, mentre la funzione G-Turn consente di girare il veicolo quasi sul posto. C’è anche la G-Steering, che riduce il raggio di sterzata. Caratteristiche queste che la rendono imbattibile su ogni tipologia di terreno. Tutti coloro che hanno nostalgia del suono tipico del motore endotermico, possono attivare la funzione G-Roar, che simula lo stesso rombo del propulsore V8.

L’Edition One sarà quella disponibile al momento del lancio. È un’edizione limitata e ricca di diversi elementi di design esclusivi. Il prezzo sarà di 192.524 euro. Invece, la versione “semplice” della G580 costerà 142.621 euro. La Mercedes Classe G elettrica rappresenta l’ennesima dimostrazione della capacità dell’azienda di innovare senza rinunciare alla sua tradizione. Un’auto che unisce lusso, prestazioni e sostenibilità, pronta a conquistare il cuore di chi ama l’avventura e il rispetto per l’ambiente.

