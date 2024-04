F1 2024: Brembo presenta il Gran Premio di Miami

Brembo presenta il Gran Premio di Miami, il sesto appuntamento stagionale per la formula 1 2024

La Formula 1 fa ritorno a Miami per il sesto appuntamento stagionale, il primo dei tre eventi annuali negli Stati Uniti. Il circuito è stato allestito presso l’Hard Rock Stadium, sede dei Miami Dolphins, squadra di football americano. Questo layout è stato selezionato tra altre 35 proposte dai progettisti ed è caratterizzato da 19 curve e 3 rettilinei, con significative variazioni di altimetria, specialmente tra la curva 13 e la curva 16.

I dettagli forniti da Brembo sul Gran Premio di Miami

Secondo le valutazioni dei tecnici Brembo, il Miami International Autodrome, lungo 5.412 metri, è considerato un circuito mediamente impegnativo per i sistemi frenanti. Su una scala da 1 a 5, ha ottenuto un indice di difficoltà di 3, principalmente a causa delle 7 frenate che richiedono circa 14,2 secondi per ogni giro. L’indice complessivo di potenza frenante per l’intera gara è il più basso tra i primi 10 Gran Premi, e i carichi sul pedale sono generalmente modesti, ad eccezione di 3 curve specifiche.

La curva più impegnativa del Miami International Autodrome in termini di frenata è la numero 17. In questa curva le monoposto riducono la velocità da 320 km/h a 73 km/h in soli 2,95 secondi, coprendo una distanza di 126 metri. Questa curva richiede uno sforzo significativo ai piloti dopo il rettilineo precedente: subiscono una decelerazione massima di 4,7 g e devono applicare un carico di 148 kg sul pedale del freno. La potenza frenante in questa curva è di 2.505 kW.

Negli Stati Uniti sono stati disputati in totale 76 Gran Premi di Formula 1 validi per il Campionato Mondiale, inclusi 11 eventi della 500 Miglia di Indianapolis, svolti tra il 1950 e il 1960. Uno degli eventi più curiosi è avvenuto nel 2005 a Indianapolis: solo 6 monoposto sono partite perché le altre squadre, usando pneumatici di un particolare marchio, hanno ricevuto il consiglio di non gareggiare per motivi di sicurezza. Le 6 auto che hanno partecipato hanno completato la gara, con la terza e la quarta classificate distanziate di un giro, mentre la quinta e la sesta di due giri. Tutte e 6 le auto utilizzavano componenti frenanti Brembo.

Altre info fornite da Brembo in merito al GP di Miami

Miami è famosa per le sue supercar che sfrecciano per le strade, spesso personalizzate con colori vistosi. Durante un raduno lo scorso marzo, oltre 120 supercar si sono riunite sul Miami Bridge, con un valore complessivo di oltre 50 milioni di dollari. Questo evento ha mostrato una varietà di cavalli e una gamma di colori sorprendente, sia sulla carrozzeria che sulle pinze freno. Sempre più utilizzate per esprimere la personalità del proprietario. Brembo offre pinze auto in oltre 150 tonalità di colore diverse, tra cui un nuovo colore “rosa” per un cliente speciale.

Miami non è solo famosa per il suo fascino notturno e i suoi tramonti mozzafiato. Ma anche per essere la città dove nel 2018 David Beckham e altri investitori hanno fondato il Club Internacional de Fútbol Miami. I colori distintivi del club sono il rosa e il nero, gli stessi colori che contraddistinguono la Maserati MC20 Fuoriserie Edition, realizzata appositamente per Beckham. Per questa supercar, Brembo ha prodotto pinze monoblocco di colore rosa che si abbinano perfettamente ai dischi neri in carbonio ceramico.

