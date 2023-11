La Realtà Aumentata è una scoperta che ha rivoluzionato le nostre vite e ci funge molto d’aiuto quando abbiamo bisogno di ristrutturare casa o anche solo divertirci, ma quali sono le migliori app per la Realtà Aumentata? Scopriamolo insieme!

Le app per la realtà aumentata ci permettono di scatenare la nostra creatività e anche di avere sott’occhio un’immagine che creiamo con il nostro cervello, come ad esempio immaginare dei mobili in casa che non abbiamo, o anche interagire con la nostra casa con dei videogiochi, le opzioni sono tante: qui troverete le migliori app per la Realtà Aumentata, iniziamo!

Myty Ar| Migliori app per la Realtà Aumentata

Se avete intenzione di ristrutturare casa e acquistare nuovi mobili, la realtà aumentata vi sarà di grande aiuto. Una delle cose più difficili è scegliere quali mobili aggiungere nella propria casa alla fine di un lavoro di ristrutturazione. Magari alla fine la poltrona o la scrivania che avete scelto non si abbina bene, o forse è meglio metterla da un’altra parte della casa. Con Myty Ar potete vedere con i vostri occhi il risultato finale della ristrutturazione prima di dare il via libera ai lavori. L’app ha anche una galleria d’immagini da cui prendere ispirazione, potrete scoprire nuove marche e nuovi disegnatori. Potete perfino creare stanze virtuali, modificando pavimento e muri a vostro piacimento e aggiungendo finestre. Con quest’app potete creare la vostra casa!

Ikea Place | Migliori app per la Realtà Aumentata

Se non siete fan dei mobili e preferite più lo stile Ikea, non temete! Il franchise multinazionale di mobili svedese ha lanciato la propria app di Realtà Aumentata, Ikea Place. Ikea aveva già utilizzato la Realtà Aumentata nei suoi cataloghi precedenti, ma finalmente ha deciso di lanciare la propria applicazione, disponibile sia per IOS che per Android. Con quest’app potete scegliere quale modello di libreria o sofà starebbe meglio nella vostra camera. Altamente consigliata per chi vuole aggiungere un tocco di svedese nella propria casa!

Civilisations AR | Migliori app per la Realtà Aumentata

Come abbiamo già detto, ci sono app di Realtà Aumentata di ogni tipo, sia per lavoro sia per svago. Se siete appassionati di storia, quest’app fa proprio al caso vostro. Civilisations AR vi offrirà la possibilità di scoprire i segreti di 30 diverse epoche e civiltà, l’app è ispirata ai documentari della BBC con il titolo omonimo. L’app è disponibile per IOS e Android, siete pronti a rivivere la storia?

FNAF AR: Special Delivery | Migliori app per la Realtà Aumentata

Chi è un appassionato di videogiochi, in particolare di Five Nights At Freddy’s (di cui è uscito il film, qui troverete la recensione), non può assolutamente perdersi quest’app. Disponibile per IOS e Android manderà direttamente a casa vostra gli animatronics della Freddy Fazbear’s Pizza. Sarete voi stessi il guardiano notturno, dovrete sopravvivere contro Freddy, Bonnie, Chica, Foxy e tanti altri personaggi della saga videoludica. Quest’app continua la storia dei videogiochi, un preludio al capitolo finale Five Nights At Freddy’s Security Breach. Imperdibile per chi ha apprezzato i giochi e il film!

Pokémon Go | Migliori app per la Realtà Aumentata

Sempre per gli appassionati dei videogiochi, quest’app vi farà passare delle divertentissime ore di gioco. Pokémon Go aprirà il portale del mondo dei Pokémon per farli arrivare nel nostro mondo e il vostro obbiettivo è quello di catturarne quanti più potete per diventare il miglior allenatore di Pokémon. Come? Andando in giro per il mondo! Potrete infatti trovare i Pokémon ovunque voi siate, mentre andate a scuola o al lavoro, mentre vi fate una passeggiata, i Pokémon sono ovunque! Fate attenzione, però. Quest’app è molto divertente, ma prestate sempre attenzione mentre camminate giocando.

Star Walk 2 | Migliori app per la realtà aumentata

Siete appassionati di astronomia? Volete scoprire quale costellazione avete davanti ai vostri occhi mentre guardate le stelle nel cielo? Star Walk 2 vi toglierà ogni dubbio. Basterà infatti inquadrare il cielo con la fotocamera e l’app vi dirà esattamente quale stella, costellazione e pianeta avete davanti. Non è tutto! L’app ha perfino un calendario astronomico, l’orario dell’alba e il tramonto e molto altro! Ideale per tutti gli appassionati dell’astronomia.

Inkhunter | Migliori app per la Realtà Aumentata

Se volete farvi un nuovo tatuaggio, ma non siete ancora sicuri sulla vostra decisione, potete stare tranquilli. Inkhunter vi darà un’anteprima del risultato finale dell’immagine che avete intenzione di tatuarvi. Tutto ciò che dovete fare è inquadrare la zona dove vorreste farvi il tatuaggio. Potete scegliere un disegno dalla galleria predefinita oppure caricare il vostro, girare il disegno salvare la foto e condividerla. Da oggi, con quest’app, non avrete più dubbi!

Buon divertimento!

Come avete potuto notare, le app di Realtà Aumentata sono adatte a ogni esigenza e ci si può fare letteralmente qualsiasi cosa. Queste sono solo alcune delle app disponibili, ma sugli store ce ne sono molte altre, in attesa di essere scoperte. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui, speriamo che questa guida vi sia stata utile. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altro sulla Realtà Aumentata e tanto altro!