Weird West: superati i 400.000 giocatori

Weird West di WolfEye Studios, pubblicato il 31 marzo, è già riuscito a posizionarsi in maniera competitiva nel mercato dei videogiochi superando di già i 400.000 giocatori

A fine marzo, dopo una serie quasi infinita di ritardi, Weird West è arrivato finalmente nelle mani dei giocatori che si sono subito appassionati a questo titolo superando i 400.000 nonostante sia disponibile da circa un paio di settimane. Ma andiamo a capire cos’altro bolle in pentola!

Weird West: ci sono buone nuove dalla frontiera

Un risultato simile si è già visto con Kirby e la Terra Perduta (qui vi lasciamo la nostra recensione approfondita), ma ovviamente lì si parlava di un titolo storico appartenente ad una casa altrettanto importante. Proprio per questo motivo i 400.000, e passa, giocatori di Weird West sono un risultato ancora più strabiliante.

Basti pensare che è già stato messo online il primo evento della community, dove si abbattevano non morti a suon di revolverate, e che la patch 1.01 pubblicata all’inizio di questa settimana ha migliorato sensibilmente l’esperienza di gioco per la gioia di tutti i possessori di Xbox One, PS4 e PC.

Con la patch 1.01, infatti, è stata migliorata l’interfaccia utente, sono stati aggiunti più slot di salvataggio per la versione su PC e sono stati corretti alcuni fastidiosi bug. Ma non è finita qui! Esatto, perché gli sviluppatori hanno rivelato che in futuro ci saranno anche dei DLC gratuiti, una modalità Nimpossible, l’evento Caged Ones e persino un supporto per le mod. L’ideale per il pistolero che non deve chiedere mai insomma.

Ad ogni modo, mentre aspettiamo con pazienza che arrivino tali contenuti aggiuntivi, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!