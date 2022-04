Fresh: il film disponibile su Disney Plus dal 15 aprile

Fresh, il nuovo thriller con protagonisti Sebastian Stan e Daisy Edgar-Jones, sarà disponibile nella sezione Star, di Disney Plus, dal 15 aprile

Tra i film che presto saranno aggiunti alla piattaforma Disney Plus, c’è Fresh. Il thriller sarà disponibile dal 15 aprile, nella sezione dedicata agli adulti, Star. La pellicola ha già riscosso un notevole successo al Sundance Film Festival, il 20 gennaio 2022, quando è stato trasmesso in anteprima.

Trama

Noa è una ragazza priva di legami familiari, che può contare solo sulla sua migliore amica Mollie. Stanca delle app di incontri, che le fanno incontrare solo ragazzi sbagliati, decide di lasciare il suo numero a Steve, un chirurgo plastico conosciuto in un negozio di alimentari. I due decidono di uscire per un appuntamento e, ben presto, tra loro esplode la passione. Avventatamente la ragazza decide di passare con Steve un weekend romantico. Arrivati in uno chalet però, Noa si rende conto che il suo nuovo ragazzo nasconde insoliti appetiti.

Cast di Fresh

In Fresh, Noa è interpretata dalla giovane Daisy Edgar-Jones, già vista in Normal People (2020). Nei panni di Steve, troviamo Sebastian Stan, celebre per la recente serie tv Pam e Tommy. Nel cast anche Jonica T. Gibbs (Twenties, 2020-2021) nei panni di Mollie e Charlotte Le Bon (Anthropoid, 2016) in quelli di Ann. Completano il gruppo Dayo Okeniyi (Runner Runner, 2013) ad interpretare Paul e Andrea Bang (Luce, 2019) ad impersonare Penny.

La regia del film è di Mimi Cave, al suo debutto in questo ruolo, mentre la sceneggiatura è di Lauryn Kahn. La pellicola è prodotta da Adam McKay e Kevin J. Messick, per Hyperobject Industries, con Maeve Cullinan nel ruolo di co-producer.

L’intento della sceneggiatrice è stato quello di creare un thriller horror, che però si adattasse anche a chi non è un amante del genere. Per questo motivo, le scene del film, pur suscitando emozioni forti e spesso disturbanti, non si spingono mai al limite dello splatter. Per i contenuti presenti, Fresh è comunque vietato ai minori di diciotto anni. Per mantenere alta la sicurezza, Disney Plus ha attivo il sistema di parental control, con la possibilità di impostare dei limiti di accesso e creare profili protetti da codice PIN.

