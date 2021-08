Pokémon Unite: risolta la sciagura abbattutasi su Gengar

Gengar può anche sorridere di nuovo: torna il terrore del metagame di Pokémon Unite, dopo giorni in compagnia di un bug davvero sciagurato

Se siete avvezzi ai consueti divari di Pokémon Unite, tremate: tornerete a trovarvi Gengar tra le scatole (o Poké Ball, fate voi). Il Pokémon Ombra è stato da tempo un autentico flagello per i giocatori, a causa di una combo così poco bilanciata da richiedere un nerf tempestivo. Siccome però la gatta (o la Persian) frettolosa fa i gattini ciechi, l’eccesso di zelo di Tencent e del team di sviluppo TiMi si è spinto un po’ oltre e per giorni l’attacco Hex di Gengar (o Sciagura, quando e se il gioco verrà tradotto in lingua nostrana) sembrava non volerne più sapere di infliggere danni… fino a stamattina, almeno.

Pokémon Unite: ma che Hex di problemi avevi, Gengar?

Come impone la tradizione nintendiana, non c’è patch senza mistero su qualunque siano le relative note e lo scorso aggiornamento di Pokémon Unite non ha fatto eccezione: sono stati i fan a doversi rimboccare le maniche e ora sappiamo che Gengar, in teoria, è stato nerfato a dovere. In pratica, invece, gli attacchi più modesti tendevano ad incappare in un bug leggermente antipatico che ha portato l’ombra più ridanciana del mondo videoludico a sparare a salve per giorni. Ad altri giocatori, invece, è andata peggio. Alcuni attacchi, nel gioco, hanno dei tempi di ricarica, ma Hex può ritrovarsi con il timer bloccato. Ironico, per un attacco che letteralmente allude a una iattura.

Evidentemente, le vaghe allusioni al bug da parte del team di sviluppo TiMi sono state in realtà segno di una corsa ai ripari rapida e tempestiva. Potenziare la mossa al livello 13 è stato fino a stamani l’unico modo in cui i fan hanno potuto aggirare il problema per giorni; scopriremo nel weekend quanto stabile sia la nuova versione… e quanto stabile resterà la sanità di chi ci dovrà avere a che fare, naturalmente!

