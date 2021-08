FIFA 22: rivelate le novità della modalità carriera

EA Sports ha rivelato diversi dettagli riguardanti FIFA 22 e, tra di essi, ci sono anche le novità riguardanti la modalità carriera

Non è un segreto che i fan dei videogiochi sportivi non abbiano amato gli ultimi capitoli della saga dedicata al calcio di EA Sports. Di fatti, lo studio ha promesso ai giocatori un netto cambio di marcia a partire dal prossimo FIFA 22 e, a quanto pare, questa nuova direzione comprende anche la modalità carriera, che è da sempre una delle più amate dai giocatori. Secondo le informazioni recentemente rilasciate dallo studio della Electronic Arts, la modalità sarà diversa sotto diversi aspetti rispetto all’edizione precedente del gioco.

FIFA 22: ecco le novità della modalità carriera

La principale novità riguardante la modalità carriera di FIFA 22 riguarda lo sviluppo e il potenziamento del proprio giocatore. Sarà infatti istituito un nuovo sistema di accrescimento, che vedrà il giocatore guadagnare punti esperienza grazie all’allenamento, alla vittoria delle partite e al raggiungimento di obbiettivi; questi punti potranno essere usati per salire di livello e, di conseguenza, per migliorare i propri attributi. stato modificato anche il sistema tramite il quale il manager della squadra definisce il valore dei giocatori; questo rating servirà ad indicare il valore del calciatore all’interno del club e potrà essere aumentato giocando bene e completando obbiettivi. Infine, è stata inserita la portata di essere chiamati in campo a gioco iniziato, uscendo dalla panchina.

La data di uscita di FIFA 22, di cui è stato da poco pubblicato un nuovo trailer dedicato al gameplay, è stata fissata per il prossimo 1 Ottobre 2021 . Il gioco sarà disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Come è stato recentemente annunciato, le voci dei commentatori italiano di questa nuova edizione del gioco saranno Pierluigi Pardo e Lele Adani.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sui migliori videogiochi in uscita. Se invece siete interessati ad acquistare un titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.