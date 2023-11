Mortal Kombat 1: Antony Starr non tornerà a dare la voce a Patriota da The Boys

La versione distorta di Superman che “fa quel che vuole” cambia voce in Mortal Kombat 1: Antony Starr non torna da The Boys come Patriota

Dopo aver agitato l’indice nel suo terrificante cameo al termine di Gen V, Antony Starr fa lo stesso con il doppiaggio di Mortal Kombat 1: il falso eroe di The Boys, ovvero Patriota, non avrà le corde vocali dell’attore. A due mesi dal lancio del gioco, compreso il controverso port per Nintendo Switch, l’ultimogenito di NetherRealm Studios è entrato nella fase dei DLC, partendo con Omni-Man da Invincible. Con un anti-Superman nel gioco è logico che prima o poi tocchi anche al secondo, e mentre Nolan Grayson vanta una bussola morale il suo successore è… un personaggio scritto da Garth Ennis, il che dice più o meno tutto. Quel che dirà quel degenerato di Patriota, in compenso, lo farà con un altro doppiatore.

Ombre e luci su Mortal Kombat 1: con Antony Starr esclusiva di The Boys, chi doppierà Patriota?

Non è la prima volta che un ospite illustre manca l’appuntamento con i microfoni di NetherRealm Studios. È successo in passato con Terminator, in Mortal Kombat 11. Il personaggio vantava i diritti di immagine per Arnold Schwarzenegger, il quale però non ha potuto doppiarlo in lingua originale a causa di un’agenda proibitiva. Abbiamo specificato “in lingua originale” per un motivo, però: in un ironico capovolgimento della situazione americana, nel capitolo precedente Rambo vantava la voce di Sylvester Stallone in lingua inglese, cosa resa impossibile da noi per la dipartita del compianto Ferruccio Amendola. Tuttavia la storica voce nostrana per Terminator, Alessandro Rossi, è tornato per doppiare l’androide omicida. Vedremo se Gianfranco Miranda farà lo stesso con Patriota.

