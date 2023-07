Gen V: ecco la data d’uscita dello spin-off di The Boys

Attraverso un teaser poster, è stato finalmente annunciata la data d’uscita di Gen V, una nuova serie spin-off che debutterà su Prime Video

Le prima immagine è stata da poco diffusa da Prime Video, scatenando la curiosità dei fan di The Boys, serie da cui Gen V deriva. La serie, che verrà resa disponibile in 240 Paesi, andrà a raccontare le vicende della prima generazione di supereroi, la loro formazione scolastica e la dura lotta interiore, per capire cosa vogliono diventare. Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo, sulla serie degli showrunner Michele Fazekas e Tara Butters.

Schedules are out… new poster today, new teaser Monday, new semester September 29th. pic.twitter.com/oFYB4mQTWT — GEN V (@genv) July 20, 2023

Trama e cast | Gen V: ecco la data d’uscita dello spinoff di The Boys

In questa nuova serie, seguiremo le vicende della prima generazione di studenti, alla scuola di supereroi. I giovani protagonisti dovranno mettersi in gioco e sfoderare tutte le loro abilità per arrivare ad ottenere la prima posizione nella classifica scolastica. Sarà una dura lotta, contro gli altri ma soprattutto contro se stessi, costretti a scegliere che adulti diventare, in un mondo dove bene e male non sempre sono facilmente distinguibili.

Nel teaser poster facciamo la conoscenza di uno dei protagonisti di Gen V, si tratta della giovane Jaz Sinclair, appoggiata ad una statua di Homelander, mentre dalla mano un rivolo di sangue si libra nell’aria. Sappiamo già che al suo fianco ci sarà anche Patrick Schwarzenegger nei panni del ragazzo d’oro della Godolkin University. Completano il cast Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi. La serie vedrà anche l’arrivo di alcune Guest star, come Clancy Brown e Jason Ritternel, oltre ad alcune partecipazioni straordinarie, come quelle di Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne.

La data d’uscita

Veniamo ora alla domanda che probabilmente tutti stavate aspettando. Quando uscirà Gen V? Ora abbiamo finalmente una risposta chiara da darvi; si tratta di venerdì 29 settembre, giorno in cui i primi tre episodi saranno resi disponibili sulla piattaforma streaming di Prime Video. A seguire, tutti gli altri episodi verranno pubblicati a cadenza settimanale, concludendosi poi il 3 novembre. Godiamoci quindi questa estate, perché a settembre anche la scuola dei supereroi tornerà!

