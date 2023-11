Recensione Ugreen Nexode 65W: un ottimo caricabatterie GaN

In questa recensione analizzeremo il caricabatterie Ugreen Nexode 65W che, tra le varie specifiche, utilizza la tecnologia GaN

Quando si sceglie un caricabatterie, è importante considerare diversi fattori, come la potenza, la versatilità, il design e il prezzo. La potenza è un fattore importante da considerare, soprattutto se si desidera caricare dispositivi che richiedono una grande quantità di energia, come laptop o tablet. La versatilità è un altro fattore importante, soprattutto se si desidera caricare più dispositivi contemporaneamente. Il design è un fattore estetico, ma può anche essere importante se si desidera un caricabatterie che sia facile da trasportare o che si abbini al proprio arredamento.

Quello di cui vi parleremo in questa recensione è il caricabatterie Ugreen Nexode 65W, pensato per includere tutte le ultime tecnologie più utili in un form factor compatto. Scopriamolo insieme!

Design e portabilità

Il caricabatterie Ugreen Nexode 65W ha un design compatto e leggero, che lo rende facile da trasportare in viaggio. Misura solo 65 x 65 x 33 mm e pesa appena 340 g. Il caricabatterie è disponibile in tre colori: nero, bianco e grigio.

Potenza e versatilità

Il caricabatterie Ugreen Nexode 65W dispone di due porte USB-C e una porta USB-A. Le porte USB-C supportano la ricarica rapida Power Delivery 3.0, che può caricare i dispositivi compatibili fino a 65 W. La porta USB-A supporta la ricarica rapida Quick Charge 3.0, che può caricare i dispositivi compatibili fino a 22,5 W.

Questa combinazione di porte offre una grande versatilità, consentendo di caricare contemporaneamente dispositivi con requisiti energetici diversi. Ad esempio, è possibile caricare un laptop con una porta USB-C mentre si caricano uno smartphone e un tablet contemporaneamente con le altre due porte.

Tecnologia GaN

Il caricabatterie Ugreen Nexode 65W utilizza la tecnologia GaN, che consente di ottenere una ricarica più rapida e efficiente rispetto ai caricabatterie tradizionali. La tecnologia GaN è in grado di convertire l’energia in modo più efficiente, riducendo le perdite di calore e aumentando la potenza erogata.

Il caricabatterie Ugreen Nexode 65W distribuisce la potenza in modo intelligente tra le porte e i dispositivi collegati, adattandosi alle loro specifiche esigenze. Ad esempio, se si sta caricando un solo dispositivo, la porta USB-C 1 fornirà la potenza massima di 65 W. Nel caso di due dispositivi collegati, la porta USB-C 1 fornirà 45 W e la porta USB-C 2 20 W. Con tutti e tre i dispositivi collegati, la porta USB-C 1 fornisce 45 W, la porta USB-C 2 8,5 W e la porta USB-A 8,5 W.

Contro

Il caricabatterie Ugreen Nexode 65W ha solo un piccolo difetto: le porte non sono chiaramente etichettate, il che può rendere difficile identificare la porta più adatta per ciascun dispositivo.

Il caricabatterie Ugreen Nexode 65W è una scelta eccellente per chi cerca un caricabatterie portatile e versatile che possa fornire una ricarica rapida e efficiente a una varietà di dispositivi. Il caricabatterie è dotato di un design compatto e leggero, di una potente tecnologia GaN e di una distribuzione intelligente della potenza. Nonostante i due piccoli difetti, il caricabatterie Ugreen Nexode 65W è una soluzione affidabile per chiunque necessiti di una ricarica rapida e efficiente in movimento.