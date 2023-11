Super Mario RPG: rivelato il team di sviluppo incaricato del remake

I leak scorrazzano in piazza per un capolavoro ricostruito a regola d’arte: ecco il team di sviluppo dietro al remake di Super Mario RPG

Grazie ai leak in merito, sappiamo quale team di sviluppo interno a Square-Enix abbia lavorato al remake di Super Mario RPG. Prima che ce lo chiediate, però, vogliamo essere chiari: non abbiamo alcuna intenzione di fare spoiler, così come abbiamo taciuto sulle Piante Piranha canterine a inizio ottobre. Ciò detto, una cosa possiamo dirla: i preordini su eShop e i titoli di coda confermano che ad occuparsi del remake sono stati i ragazzi di ArtePiazza, ovvero un pedigree colloquialmente definito “mica pizza e fichi”. Parliamo infatti della serie Dragon Quest, a partire dal terzo capitolo negli anni novanta. Tra gli altri dettagli, abbiamo Ayako Moriwaki (Pikmin 4, Yoshi’s Crafted World, Mario & Luigi: Dream Team Bros.) di Nintendo EPD in regia.

>Nintendo and ArtePiazza are the authers of this software for the purpose of copyright.

ふむ、アルテピアッツァとな #スーパーマリオRPG #NintendoSwitch pic.twitter.com/yFlulqUcHY — naruki (@naetoru60) November 10, 2023

ArtePiazza, un nome illustre come team di sviluppo per l’atteso remake di Super Mario RPG

Sempre stando a quanto emerso, insieme a Moriwaki anche il resto dello staff di Nintendo EPD ha lavorato alla direzione artistica, alla grafica e alle interfacce del remake. In quanto alle animazioni, sono opera della neonata casa di animazione Nintendo Pictures. Lo staff originale ha partecipato a questa reunion, con Taro Kudo (event designer), Yoshihiko Maekawa (co-direttore) e Yoko Shimomura (colonna sonora) a bordo per il progetto. Il resto di Square-Enix si è dedicato perlopiù alla supervisione di questa rinascita. L’altro direttore del titolo originale, Chihiro Fujioka, non ha partecipato ma ha dichiarato di “non vedere l’ora” di giocare alla versione per Nintendo Switch. La quale, e lo diciamo con non poca salivazione, esce questo venerdì, 17 novembre.

Ora sta a voi dirci la vostra: che aspettative avete per il gioco? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.