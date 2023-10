Metal Gear Solid: Master Collection Vol 2 confermata da un leak

Come i Guardiani della Galassia, c’è un “Vol 2” anche per Metal Gear Solid: Master Collection e un leak sembra rivelarne i giochi inclusi

Appaiono come funghi nelle ultime ore le apparenti prove dell’esistenza di Metal Gear Solid: Master Collection Vol 2, stando al recente leak. A quanto pare, infatti un datamine suggerisce che il quarto capitolo, Guns of the Patriots, sia previsto per la seconda raccolta. Nel recente post sul subreddit dedicato alla saga di Hideo Kojima, che riportiamo qui sotto, un datamine effettuato sulla prima raccolta contiene dati che alludono ad altri episodi della saga per antologie future. Si parla anche di Acid (o “AC!D”) e Peace Walker, entrambi nati come esclusive per PSP. Naturalmente tutto questo impallidisce nei confronti della “vera” star, ovvero un inequivocabile acronimo: il già citato MGS4.

Il datamine di Metal Gear Solid: Master Collection Vol 2 è credibile?

Non mettiamo per forza la mano sul fuoco in merito alla possibile conferma della raccolta in sé, ma tutto ciò combacia con le informazioni recenti circa una seconda collezione. Nei mesi scorsi, infatti, gli utenti di Twitter hanno scoperto nella pagina della timeline di Metal Gear Solid dei pulsanti temporanei per 4 (Guns of the Patriots), 5 (The Phantom Pain) e Peace Walker. Mentre l’inclusione di ogni episodio si prospetta allettante per i tanti fedelissimi di Hideo Kojima (più di quanti ne conti Konami), l’aggiunta del quarto capitolo è senza dubbio la (possibile) notizia più eclatante. Dalla sua uscita nel 2008, il gioco non è stato portato o pubblicato su alcun’altra console. Questo significa che, da allora, è intrappolato su PS3, ma…

