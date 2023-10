Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, tutti gli annunci provenienti dal palco dell’Xbox Partner Preview, il nuovo format dedicato alle terze parti messo in campo da Microsoft: di carne al fuoco ce n’è davvero tanta

Quanto ci aspettavamo da questo Xbox Partner Preview? Poco, lo ammettiamo. Quanto abbiamo avuto, alla fine? Decisamente più di quanto ci aspettassimo. Il nuovo format di Microsoft, uscita recentemente vittoriosa dalla bagarre legale per l’acquisizione di Activision Blizzard, è stato presentato come devoto principalmente ai titoli third party e in uscita a breve. Una parola decisamente mantenuta, seppur la qualità dei trailer sia stata alta e, ancora di più, seppur qualche sorpresa ci sia stata. Vero, Metal Gear Solid 3 Remake? Vediamo insieme, in questo articolo, tutti gli annunci provenienti dal palco dell’Xbox Partner Showcase in ordine di visione.

Like a Dragon: Infinite Wealth | Xbox Partner Preview: il recap di tutti gli annunci!

Sulla scia degli altri capitoli del franchise, Like a Dragon: Infinite Wealth continuerà ad essere un contenitore, oltre che per una storia entusiasmante e piena d’azione e colpi di scena, anche di una miriade di minigiochi completamente irrilevanti ai fini della sceneggiatura e altrettanto divertenti e meravigliosi. In questo nuovo trailer, derivante dall’Xbox Partner Showcase, gli sviluppatori di Ryu Ga Gotoku si sono concentrati sulla possibilità di gestire e costruire DonDoko Island (che potrete raggiungere cavalcando un delfino…), in una sorta di gestionale pieno di oggetti, decorazioni, interazione con persone ed animali e molto altro ancora. Guardate il materiale video, non ve ne pentirete.

Ikaro Will Not Die | Xbox Partner Preview: il recap di tutti gli annunci!

Uno dei titoli che più ci ha incuriositi fra gli annunci dell’Xbox Partner Preview è decisamente Ikaro Will Not Die, un videogioco creato da FuturLab e Thunderful. Gameplay veloce e colorato, elementi rogue-lite e ambientazione futuristica piena di neon e lucine sfavillanti. Ok, diteci di più!

Still Wakes the Deep | Xbox Partner Preview: il recap di tutti gli annunci!

Still Wakes the Deep (ci abbiamo messo un po’ a capire come si leggesse il titolo, per capire il problema vi basta guardare il logo) è un nuovo walking simulator di stampo horror dagli sviluppatori di Dear Esther, i ragazzi di The Chinese Room. Il gioco ci porterà in una misteriosa piattaforma petrolifera al largo della Scozia nel lontano 1975. Sul palco dell’Xbox Partner Preview abbiamo potuto vedere anche una bella parte di gameplay, che sottolinea molto l’atmosfera ansiogena ed angosciante dipinta da The Chinese Room. Stiamo a vedere!

Robocop Rogue City | Xbox Partner Preview: il recap di tutti gli annunci!

Proseguiamo velocemente con il nuovo trailer dedicato a Robocop Rogue City, in arrivo il prossimo 2 novembre. Nel nuovo materiale video abbiamo potuto vedere qualche sprazzo di storia e dei personaggi coinvolti, così come qualche nuovo accenno al gameplay e alle varie armi che il nostro RoboCop potrà utilizzare. E anche qualche nemico poco umano e molto mecha contro cui dovremo scontrarci. Figata!

Dungeons of Hinterberg | Xbox Partner Preview: il recap di tutti gli annunci!

Dungeons of Hinterberg è uno strano action rpg ad opera di Microbird Games, pubblicato da Curve Games e in arrivo nel 2024 su PC e console Xbox. Dallo stile unico ed accattivante, il gioco si è nuovamente mostrato sul palco dell’Xbox Partner Preview con un trailer di gameplay che ha mostrato sia sezioni di combattimento sia, più semplicemente, alcune di social sim. Ah sì, abbiamo anche scoperto che la protagonista si chiama Luisa.

Spirit of the North 2 | Xbox Partner Preview: il recap di tutti gli annunci!

Sequel dell’originale del 2019, Spirit of the North 2 avrà come protagonisti l’iconica volte e un corvo, che si imbarcano in un’avventura con l’obiettivo di ridare vita ai guardiani perduti e per tornare finalmente a casa. Un viaggio che li porterà a scontrarsi con lo shamano oscuro Grimnir, contro cui dovranno allearsi per poter sopravvivere. Nessuna data d’uscita, per ora, purtroppo.

Metal Gear Solid 3 Remake Snake Eater | Xbox Partner Preview: il recap di tutti gli annunci!

Sorpresa delle sorprese, Konami ha scelto il palco dell’Xbox Partner Preview per mostrare al mondo, per la prima volta, uno stralcio di gameplay di Metal Gear Solid 3 Remake: Snake Eater (o Delta, chiamatelo come volete). E sì, sembra davvero molto, molto ben realizzato. Peccato sia un po’ troppo breve rispetto a quanto avremmo voluto, ma è stato abbastanza da farci saltare dalla sedia. Guardatelo, non ve ne pentirete.

Manor Lords | Xbox Partner Preview: il recap di tutti gli annunci!

Manor Lords è un city-builder in arrivo il prossimo 26 aprile 2024 che, stando a quanto annunciato sul palco dell’Xbox Partner Preview, arriverà sin dal day one su PC Game Pass in Game Preview. Successivamente sbarcherà anche su console Xbox. Nel nuovo trailer, mostrato sul palco dell’evento Microsoft, abbiamo potuto vedere in azione il gioco, che ci permetterà di costruire la città medievale dei nostri sogni, così bella e imponente da poterla finalmente chiamare casa.

The Finals Open Beta | Xbox Partner Preview: il recap di tutti gli annunci!

The Finals è uno shooter competitivo a squadre free-to-play che arriverà, in versione Open Beta, a partire proprio da domani 26 ottobre. La Beta sarà disponibile su piattaforme Xbox e vi permetterà di provare il gioco che, di atipico, sembra avere le interazioni con le ambientazioni. Nella presentazione, infatti, viene sottolineato come il mondo di gioco possa essere “alterato, sfruttato e persino distrutto”, traducendo letteralmente. Lo proverete?

Ark Survival Ascended | Xbox Partner Preview: il recap di tutti gli annunci!

Quasi in chiusura dell’Xbox Partner Preview arriva uno degli annunci più importanti: un primo sguardo ad Ark Survival Ascended. Remake in Unreal Engine 5 di Ark: Survival Evolved, questo nuovo trailer è riuscito a ributtarci di peso in quell’atmosfera piena di dinosauri, creature preistoriche di varia natura e mostri fantastici. Il titolo sembra molto più di un semplice remake del primo capitolo, sembra una vera e propria nuova iterazione. Gli sviluppatori hanno già confermato il supporto al modding e al gioco cross-platform e molto altro ancora. Speriamo bene!

Alan Wake 2 | Xbox Partner Preview: il recap di tutti gli annunci!

Infine, l’Xbox Partner Preview si è concluso con uno dei trailer più telefonati: quello di Alan Wake 2. Dapprima con il trailer di lancio, già rilasciato oggi in giornata, seguito poi da un lungo gameplay walkthrough con protagonista Saga Anderson. La giovane agente si imbatte con nemici dall’aspetto terrificante in un’atmosfera che si distacca un po’ da come ricordavamo l’originale Alan Wake per avvicinarsi, forse un po’ troppo, a uno dei nuovi survival horror. Speriamo bene, il day one è veramente vicino. Appuntamento al 27 ottobre!

E questi erano dunque tutti gli annunci dal palco dell'Xbox Partner Preview.