Marvel’s Avengers: in arrivo Spider Man

Spider Man sta per fare il suo debutto in Marvel’s Avengers entro la fine del mese. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Atteso dai fan di tutto il mondo, Spider Man sta per fare finalmente il suo debutto in Marvel’s Avengers (a proposito, se ve la siete persa potete trovare qui la nostra recensione del titolo). Nelle scorse ore infatti Square Enix e Crystal Dynamics hanno rilasciato il tanto atteso trailer che conferma l’arrivo del famoso eroe. Nel video, possiamo vedere Spider Man impegnato in uno scontro con alcuni nemici AIM, e ad esso si uniscono ben presto tutti gli altri Avengers già presenti, senza però mostrare ancora effettive scene di gameplay. Siete pronti a tornare sul campo di battaglia?

Spider Man in Marvel’s Avengers? Arriva l’annuncio ufficiale

L’annuncio di Spider Man in Mervel’s Avengers non ha stupito i fan, che si aspettavano già da tempo l’arrivo del famoso supereroe nato dalla prolifica mente di Stan Lee, nel titolo. Gli sviluppatori avevano inoltre già preannunciato tale reveal, che ora è finalmente giunto. Stando al trailer pubblicato di recente infatti, il nuovo personaggio sarà aggiunto in game con un update in arrivo il prossimo 30 novembre, il quale aggiungerà anche un evento eroe ed elementi di trama dedicati.

Non tutti i possessori di Marvel’s Avengers potranno però vestire i panni di Spider Man a fine mese. Sembra infatti che esso sarà disponibile al momento solo per i possessori di console PlayStation 4 e 5, lasciando coì a bocca asciutta i fan che fruiscono il titolo su altre piattaforme, scatenandone, come prevedibile, il malcontento. Al momento gli sviluppatori non hanno ancora reso noto quando il personaggio approderà anche sulle restanti piattaforme, perciò toccherà attendere nuove dichiarazioni ufficiali in merito.

E voi cosa ne pensate? Siete felici di questa nuova giunta al roster di Marvel's Avengers? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news in merito.