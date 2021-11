Forza Horizon 5 supera i 6 milioni di giocatori

Che il successo fosse nell’aria si era già intuito dalla fase di early access, che avevo reso disponibile con qualche giorno di anticipo Forza Horizon 5, l’ultima fatica dei britannici Playground Games. La voglia di sfrecciare per le strade del Messico in questo nuovo capitolo della serie (qua trovate la nostra recensione), si è rivelata comunque ben più ampia delle aspettative, visti gli oltre 4,5 milioni di utenti giocanti che lo hanno reso il più grande lancio di sempre per un prodotto Xbox Game Studios. I record, comunque, sono fatti per essere infranti, ed il gioco ha difatti ufficialmente tagliato il traguardo dei 6 milioni di player.

A confermare in via ufficiale tali dati, ci ha pensato il responsabile marketing di Xbox, Aaron Greenberg, che tramite un tweet ha diffuso la Hall of Fame del gioco, evidenziando in maniera inequivocabile l’impressionante traguardo registrato dal gioco Playground Games.

You all are amazing, not only did we set the record for biggest Xbox Game Studios’ launch ever, but now over 6 million players and growing, still in our launch week! 🤯💚 #ForzaHorizon5 https://t.co/kiTB3eGknp

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) November 11, 2021